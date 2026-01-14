Piteås fina svit fortsätter mot Clemensnäs

Piteå-seger med 4–1 mot Clemensnäs

Oscar Bramberg med två mål för Piteå

Fjärde förlusten i följd för Clemensnäs

Sju raka segrar hade Piteå mot just Clemensnäs i hockeyettan norra inför onsdagens match. Och på onsdagen segrade Piteå på nytt – den här gången med 4–1 (2–0, 2–0, 0–1) hemma i LF Arena.

Piteå hade före onsdagens hemmamatch fem förluster i rad.

I och med detta har Clemensnäs fyra förluster i rad.

Oscar Bramberg tvåmålsskytt för Piteå

Oscar Bramberg gjorde 1–0 till Piteå efter fyra minuters spel efter pass från Oscar Nilsson och Wilmer Lindfors. Laget ökade också ledningen till 2–0 efter 10.26 när Oscar Bramberg återigen hittade rätt efter förarbete från Oskar Lundkvist och Oscar Nilsson.

Efter 1.16 i andra perioden slog Oskar Lundkvist till på pass av Linus Lindmark och Viktor Åström och gjorde 3–0. Piteå gjorde också 4–0 i slutsekunderna av perioden när Leo Bergström hittade rätt efter förarbete av Melvin Pettersson och Linus Lindmark.

10.25 in i tredje perioden fick Samuel Manberg utdelning framspelad av Alejandro Kanlic och Filip Westermark och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Clemensnäs.

Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Piteå med 9–22 och Clemensnäs med 9–17 i målskillnad.

Nästa motstånd för Piteå är Borlänge. Clemensnäs tar sig an Vallentuna borta. Båda matcherna spelas lördag 17 januari 16.00.

Piteå–Clemensnäs 4–1 (2–0, 2–0, 0–1)

Hockeyettan norra, LF Arena

Första perioden: 1–0 (4.34) Oscar Bramberg (Oscar Nilsson, Wilmer Lindfors), 2–0 (10.26) Oscar Bramberg (Oskar Lundkvist, Oscar Nilsson).

Andra perioden: 3–0 (21.16) Oskar Lundkvist (Linus Lindmark, Viktor Åström), 4–0 (39.54) Leo Bergström (Melvin Pettersson, Linus Lindmark).

Tredje perioden: 4–1 (50.25) Samuel Manberg (Alejandro Kanlic, Filip Westermark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 1-0-4

Clemensnäs: 1-0-4

Nästa match:

Piteå: Borlänge HF, borta, 17 januari 16.00

Clemensnäs: Vallentuna Hockey, borta, 17 januari 16.00