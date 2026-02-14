Piteå vann toppmötet mot Kovland med 3–1

Piteå vann med 3–1 mot Kovland

Piteås sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Joel Berglund avgjorde för Piteå

Två topplag möttes i U20 region norr fortsättning herr under lördagen när Piteå tog emot tredjeplacerade Kovland. Piteå vann matchen med 3–1 (1–0, 1–0, 1–1).

Det var sjunde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Piteå.

Segern var Piteås sjunde på de senaste åtta matcherna.

Piteå–Kovland – mål för mål

Nils Lejon gav Piteå ledningen efter 16 minuters spel framspelad av Marcus Sundström och Maris Riekstins.

Efter 1.49 i andra perioden slog Joel Berglund till på pass av Albin Falk och gjorde 2–0.

8.42 in i tredje perioden nätade Kovlands Kalle Hälldin framspelad av Aaron Jakobsson och Kent Murray och reducerade. Men mer än så orkade Kovland inte med. Piteå punkterade matchen med ett 3–1-mål med 2.60 kvar att spela genom Gustav Olsson assisterad av Albin Falk och Hjalmar Holmgren. 3–1-målet blev matchens sista.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Piteå på andra plats och Kovland på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann Piteå med 6–1.

Piteå–Kovland 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

U20 region norr fortsättning herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (16.41) Nils Lejon (Marcus Sundström, Maris Riekstins).

Andra perioden: 2–0 (21.49) Joel Berglund (Albin Falk).

Tredje perioden: 2–1 (48.42) Kalle Hälldin (Aaron Jakobsson, Kent Murray), 3–1 (58.00) Gustav Olsson (Albin Falk, Hjalmar Holmgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 4-0-1

Kovland: 3-0-2

Nästa match:

Kovland: SK Lejon, borta, 15 februari 14.00