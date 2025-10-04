Piteå vann efter avgörande i tredje perioden mot Kiruna

Piteå vann med 4–2 mot Kiruna

Oskar Lundkvist avgjorde för Piteå

Andra raka segern för Piteå

Det blev seger för Piteå borta mot Kiruna i hockeyettan norra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Piteå drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–4 (0–0, 1–1, 1–3).

Det var andra raka segern för Piteå, efter 5–0 mot Örnsköldsvik Hockey i premiären.

Kiruna–Piteå – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Kiruna gjorde 1–0 genom Svante Koivuniemi efter 12.50 i andra perioden.

Piteå kvitterade till 1–1 genom Oscar Bramberg efter 14.41 av perioden. Efter 40 sekunder i tredje perioden tog laget ledningen genom Albin Nylund assisterad av Oscar Ingesson och Isak Holmström.

Kiruna kvitterade till 2–2 redan efter efter 2.30 i tredje perioden återigen genom Svante Koivuniemi framspelad av Olle Söderlund och Ludvig Warg.

4.32 in i tredje perioden nätade Piteås Oskar Lundkvist framspelad av Caesar Björk och Isak Holmström och gav laget ledningen.

Efter 7.37 slog Wilmer Lindfors till på pass av Oscar Bramberg och Caesar Björk och ökade ledningen för Piteå. 2–4-målet blev matchens sista.

I nästa match möter Kiruna Lindlöven borta och Piteå möter Borlänge hemma. Båda matcherna spelas lördag 11 oktober 16.00.

Kiruna–Piteå 2–4 (0–0, 1–1, 1–3)

Hockeyettan norra, Lombiahallen

Andra perioden: 1–0 (32.50) Svante Koivuniemi (Jacob Hansson-Geidon, Tomi Mäntynen), 1–1 (34.41) Oscar Bramberg (Oskar Lundkvist, Leo Bergström).

Tredje perioden: 1–2 (40.40) Albin Nylund (Oscar Ingesson, Isak Holmström), 2–2 (42.30) Svante Koivuniemi (Olle Söderlund, Ludvig Warg), 2–3 (44.32) Oskar Lundkvist (Caesar Björk, Isak Holmström), 2–4 (47.37) Wilmer Lindfors (Oscar Bramberg, Caesar Björk).

Nästa match:

Kiruna: Lindlövens IF, borta, 11 oktober

Piteå: Borlänge HF, hemma, 11 oktober