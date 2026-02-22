Piteå vände och vann mot Sollentuna

Piteå vann med 4–3 mot Sollentuna

Leo Bergström matchvinnare för Piteå

Tredje raka segern för Piteå

Matchen i hockeyettan norra mellan Sollentuna och Piteå fick se en vändning i sista perioden. Hemmalaget Sollentuna hade ledningen i början av tredje perioden, med 2–1, men Piteå vände matchen och vann till slut med 4–3.

Sollentuna–Piteå – mål för mål

Filip Möllerstedt gjorde 1–0 till Sollentuna efter 16 minuters spel på pass av Pelle Ringström och Andreas Ekström.

Efter 4.23 i andra perioden slog Lukas Paulsson till framspelad av Erik Stenbacka och gjorde 2–0. Piteås Oscar Ingesson gjorde 2–1 efter 6.29 på pass av Henrik Claeson.

Piteå kvitterade också till 2–2 genom Oskar Lundkvist i början av tredje perioden i tredje perioden.

Sollentuna gjorde 3–2 genom Linus Molin efter 7.14 i tredje perioden.

Leo Bergström och Wilmer Lindfors såg till att Piteå vände till ledning med 3–4.

På onsdag 25 februari 19.00 spelar Sollentuna borta mot Norrtälje och Piteå hemma mot Kalix.

Sollentuna–Piteå 3–4 (1–0, 1–1, 1–3)

Hockeyettan norra

Första perioden: 1–0 (16.53) Filip Möllerstedt (Pelle Ringström, Andreas Ekström).

Andra perioden: 2–0 (24.23) Lukas Paulsson (Erik Stenbacka), 2–1 (26.29) Oscar Ingesson (Henrik Claeson).

Tredje perioden: 2–2 (42.17) Oskar Lundkvist (Oscar Bramberg, Viktor Åström), 3–2 (47.14) Linus Molin (Lukas Paulsson, Ture Edvardsson), 3–3 (49.10) Wilmer Lindfors (Caesar Björk), 3–4 (50.53) Leo Bergström (Caesar Björk, Nils Bolin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 2-0-3

Piteå: 3-0-2

Nästa match:

Sollentuna: Norrtälje IK, borta, 25 februari 19.00

Piteå: Kalix HC, hemma, 25 februari 19.00