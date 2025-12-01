Piteå utklassade Lejon – vann med 7–0

Piteå-seger med 7–0 mot Lejon

Alvar Larsson tremålsskytt för Piteå

Tredje raka förlusten för Lejon

Piteå övertygade när laget vann på hemmaplan mot Lejon i U20 region norr A herr med hela 7–0 (2–0, 3–0, 2–0).

Piteås Alvar Larsson tremålsskytt

Piteå tog ledningen efter 8.08 genom Alvar Larsson framspelad av Tim Wiström.

Efter 17.10 gjorde laget 2–0 på nytt genom Alvar Larsson efter förarbete av Tim Wiström och Leo Jonsson.

Även i andra perioden var Piteå starkast och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Max Högdahl, Nils Lejon och Alvar Larsson.

37 sekunder in i tredje perioden fick Nils Lejon utdelning återigen och ökade ledningen.

Efter 14.21 gjorde Max Lind också 7–0 på pass av Marcus Sundström och Max Högdahl.

Piteås Alvar Larsson gjorde tre mål.

Det här betyder att Piteå slutar på femte plats och Lejon på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Piteå HC med 8–2.

Piteå–Lejon 7–0 (2–0, 3–0, 2–0)

U20 region norr A herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (8.08) Alvar Larsson (Tim Wiström), 2–0 (17.10) Alvar Larsson (Tim Wiström, Leo Jonsson).

Andra perioden: 3–0 (26.12) Max Högdahl (Max Lind, Lucas Boman), 4–0 (26.44) Nils Lejon (Ludvig Hansen, Joel Berglund), 5–0 (34.42) Alvar Larsson (Leo Jonsson).

Tredje perioden: 6–0 (40.37) Nils Lejon, 7–0 (54.21) Max Lind (Marcus Sundström, Max Högdahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 3-0-2

Lejon: 2-0-3