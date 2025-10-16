Piteå utklassade Brooklyn – seger med 12–1

Piteå vann med 12–1 mot Brooklyn

Alvar Larsson avgjorde för Piteå

Tredje raka segern för Piteå

Piteå spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Brooklyn i U20 region norr A herr med hela 12–1 (1–0, 4–0, 7–1).

Resultatet innebär att Brooklyn nu har fyra förluster i rad.

Clemensnäs nästa för Piteå

Gustav Olsson gav Piteå ledningen efter tolv minuter assisterad av Gustav Bäckström och Nils Johansson. Även i andra perioden var Piteå starkast och gick från 0–1 till 0–5 genom mål av Alvar Larsson, Eddie Lindström, Gustav Bäckström och Nils Lejon. Piteå tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.15 genom Nils Johansson och gick upp till 0–8 innan Brooklyn svarade.

1–12 blev det till slut för Piteå.

Piteås Gustav Bäckström stod för fyra poäng, varav ett mål, Gustav Olsson gjorde två mål och spelade fram till två mål och Nils Johansson gjorde två mål och två assist.

Brooklyn har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Piteå har åtta poäng.

Lagen möts igen 8 november i LF Arena.

I nästa match, måndag 20 oktober möter Brooklyn Kalix hemma i Lulebohallen 19.30 medan Piteå spelar borta mot Clemensnäs 19.15.

Brooklyn–Piteå 1–12 (0–1, 0–4, 1–7)

U20 region norr A herr, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (12.51) Gustav Olsson (Gustav Bäckström, Nils Johansson).

Andra perioden: 0–2 (25.54) Alvar Larsson (Eddie Lindström), 0–3 (36.53) Eddie Lindström (Viggo Mård), 0–4 (38.08) Gustav Bäckström (Albin Falk, Joel Öman), 0–5 (39.16) Nils Lejon (Tim Wiström).

Tredje perioden: 0–6 (42.15) Nils Johansson (Gustav Bäckström), 0–7 (44.57) Albin Falk, 0–8 (45.51) Nils Johansson (Gustav Bäckström, Gustav Olsson), 1–8 (51.51) Kevin Olsson (Axel Häggström, Fabian Lindfors), 1–9 (53.31) Gustav Olsson (Nils Johansson, Joel Berglund), 1–10 (54.48) Jack Wimander (Wilmer Kauppi, Joel Öman), 1–11 (57.21) Tim Wiström (Maris Riekstins, Gustav Olsson), 1–12 (59.25) Alvar Larsson.

Nästa match:

Brooklyn: Kalix HC, hemma, 20 oktober

Piteå: Clemensnäs HC, borta, 20 oktober