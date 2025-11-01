Piteå starkast i straffläggningen – vann hemma mot Hudiksvall

Piteå vann med 4–3 efter straffar

Piteås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Oscar Bramberg tvåmålsskytt för Piteå

Det var jämnt hela vägen när Piteå mötte Hudiksvall hemma i hockeyettan norra. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Hemmalaget var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (1–0, 2–3, 0–0, 0–0, 1–0). Caesar Björk blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Segern var Piteås fjärde på de senaste fem matcherna.

Oscar Bramberg med två mål för Piteå

Oscar Bramberg gav Piteå ledningen efter nio minuter på pass av Viktor Åström och Oskar Lundkvist. Hudiksvall förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning. I straffläggningen var det Piteå som avgjorde till 4–3. Den avgörande straffen stod Caesar Björk för.

Oscar Bramberg gjorde två mål för Piteå och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här var Piteås tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Hudiksvalls tredje uddamålsförlust.

Piteå tar sig an Sundsvall i nästa match hemma söndag 2 november 16.00. Hudiksvall möter Kiruna hemma lördag 8 november 16.00.

Piteå–Hudiksvall 4–3 (1–0, 2–3, 0–0, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, LF Arena

Första perioden: 1–0 (9.24) Oscar Bramberg (Viktor Åström, Oskar Lundkvist).

Andra perioden: 1–1 (22.14) Maximilian Kilpinen (Linus Lindblom, Philip Eriksen), 2–1 (23.08) Wilmer Lindfors (Oscar Nilsson, Oscar Bramberg), 2–2 (31.40) Loa Milfors, 3–2 (32.03) Oscar Bramberg (Oskar Lundkvist, Viktor Åström), 3–3 (35.06) Maximilian Kilpinen (Lucas Thorstensson, Rasmus Kahilainen).

Straffar: 4–3 (65.00) Caesar Björk.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 4-0-1

Hudiksvall: 3-2-0

Nästa match:

Piteå: IF Sundsvall Hockey, hemma, 2 november

Hudiksvall: Kiruna IF, hemma, 8 november