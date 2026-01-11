Piteå ryckte i sista perioden och vann mot Kiruna

Piteå segrade – 6–3 mot Kiruna

Piteås sjätte seger på de senaste sju matcherna

Alvar Larsson matchvinnare för Piteå

Piteå vann borta mot Kiruna i U20 region norr fortsättning herr med 6–3. Matchen var helt jämn efter två perioder, 2–2, innan Piteå avgjorde i sista perioden.

Andraplacerade Piteå tog sin femte seger i rad i serien medan Kiruna efter tre raka segrar nu förlorade.

Kiruna–Piteå – mål för mål

Piteå startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Marcus Sundström och Tim Wiström innan Kiruna svarade och gjorde 2–1 genom Wilgot Älvero.

Efter 14.41 i andra perioden nätade Scott Paulsson på pass av Wilgot Älvero och Tage Carlsten och kvitterade för Kiruna.

Piteå tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.23 genom Gustav Olsson och gick upp till 2–5 innan Kiruna svarade.

Segern skrevs till slut till 3–6 för Piteå.

Marcus Sundström och Gustav Olsson gjorde båda ett mål och två assist för Piteå. Kirunas Scott Paulsson stod för tre poäng, varav ett mål för Kiruna.

Det här betyder att Kiruna ligger kvar på fjärde plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Kiruna är Ånge. Lagen möts lördag 17 januari 18.30 i Kastbergshallen. Piteå tar sig an SK Lejon borta onsdag 14 januari 19.15.

Kiruna–Piteå 3–6 (1–2, 1–0, 1–4)

U20 region norr fortsättning herr, Lombiahallen

Första perioden: 0–1 (9.39) Marcus Sundström (Gustav Olsson, Tim Wiström), 0–2 (13.18) Tim Wiström (Gustav Olsson), 1–2 (14.50) Wilgot Älvero (Herman Keskitalo, Scott Paulsson).

Andra perioden: 2–2 (34.41) Scott Paulsson (Wilgot Älvero, Tage Carlsten).

Tredje perioden: 2–3 (42.23) Gustav Olsson (Viggo Lagerbom, Marcus Sundström), 2–4 (43.44) Alvar Larsson, 2–5 (57.33) Max Lind (Marcus Sundström), 3–5 (58.30) Tomasz Majerczyk (Scott Paulsson, Tage Carlsten), 3–6 (59.24) Viking Aasa (Lucas Boman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 3-0-2

Piteå: 5-0-0

Nästa match:

Kiruna: Ånge IK, borta, 17 januari 18.30

Piteå: SK Lejon, borta, 14 januari 19.15