Piteå nollade Kiruna och vann med 3–0

Piteå-seger med 3–0 mot Kiruna

Alvar Larsson avgjorde för Piteå

Kiruna nu fjärde, Piteå på femte plats

Piteå gjorde en stark match när laget vann på bortaplan mot Kiruna i U20 region norr A herr. Matchen slutade med en klar seger för Piteå, 0–3 (0–0, 0–1, 0–2).

Det här var första segern för Piteå, efter förlust med 1–5 mot Kalix i premiären.

Kiruna–Piteå – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. 2.54 in i andra perioden gjorde Piteå 1–0 genom Alvar Larsson assisterad av Tim Wiström och Hjalmar Holmgren. Även i tredje perioden var det Piteå som spelade bäst och gick från 0–1 till 0–3 genom två snabba mål i slutet av perioden av Albin Falk och Max Lind.

Den 1 november tar lagen sig an varandra igen, då i LF Arena.

I nästa match möter Kiruna Brooklyn hemma på söndag 12 oktober 16.00. Piteå möter Boden tisdag 14 oktober 19.30 hemma.

Kiruna–Piteå 0–3 (0–0, 0–1, 0–2)

U20 region norr A herr, Lombiahallen

Andra perioden: 0–1 (22.54) Alvar Larsson (Tim Wiström, Hjalmar Holmgren).

Tredje perioden: 0–2 (53.22) Albin Falk (Alvar Larsson, Eddie Lindström), 0–3 (56.44) Max Lind (Joel Öman).

Nästa match:

Kiruna: Brooklyn Tigers HF, hemma, 12 oktober

Piteå: Bodens HF, hemma, 14 oktober