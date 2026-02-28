Piteå föll – trots comeback mot Hudiksvall

Hudiksvall vann med 3–2 mot Piteå

Hudiksvalls tionde seger på de senaste tio matcherna

Carl Wassenius matchvinnare för Hudiksvall

Piteå låg under med 2–0 men kom tillbaka och kvitterade i andra perioden. Trots det fick laget se sig besegrat i mötet med Hudiksvall på bortaplan i hockeyettan norra, med 2–3 (0–2, 2–1, 0–0).

Serieledande Hudiksvall tog sin 27:e seger i rad i serien medan Piteå efter fyra raka segrar nu förlorade.

Norrtälje nästa för Hudiksvall

Hudiksvall började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 58 sekunder slog Loa Milfors till på passning från Carl Wassenius och Maximilian Kilpinen. Efter 10.01 gjorde laget 2–0 genom Axel Levander på pass av Rasmus Kahilainen.

Piteå reducerade och kvitterade till 2–2 genom Matyas Borak och Oscar Bramberg i andra perioden.

Hudiksvall gjorde dock 3–2 genom Carl Wassenius efter 12.15 och avgjorde matchen.

I tredje perioden höll Hudiksvall i sin 3–2-ledning och vann.

Det här betyder att Piteå är kvar på tionde plats.

I nästa match möter Hudiksvall Norrtälje hemma och Piteå möter Örnsköldsvik Hockey borta. Båda matcherna spelas söndag 1 mars 16.00.

Hudiksvall–Piteå 3–2 (2–0, 1–2, 0–0)

Hockeyettan norra, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (0.58) Loa Milfors (Carl Wassenius, Maximilian Kilpinen), 2–0 (10.01) Axel Levander (Rasmus Kahilainen).

Andra perioden: 2–1 (27.25) Matyas Borak (Isak Holmström, Linus Lindmark), 2–2 (30.32) Oscar Bramberg (Oskar Lundkvist), 3–2 (32.15) Carl Wassenius (Lucas Thorstensson, Loa Milfors).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 5-0-0

Piteå: 4-0-1

Nästa match:

Hudiksvall: Norrtälje IK, hemma, 1 mars 16.00

Piteå: Örnsköldsvik Hockey, borta, 1 mars 16.00