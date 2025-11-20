Piteå avgjorde i tredje perioden i segern mot Clemensnäs

Piteå vann matchen hemma mot Clemensnäs i U20 region norr A herr efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Piteå drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–1 (1–1, 0–0, 3–0).

– Skönt att äntligen få vinna tredje perioden, vi har tappat flera matcher i sista akten men idag så klarade vi av att stänga den ordentligt. Alla gör en väldigt bra match, sliter och kämpar över hela banan, boxspelet var riktigt bra. Tre U18-debutanter av de sex yngsta ikväll som alla gör ett riktigt bra jobb, kommenterade Piteås tränare Christer Sjöberg efter matchen.

Efter 13 minuters spel gjorde Piteå 1–0.

Clemensnäs kvitterade till 1–1 efter 18.27 när William Boström slog till assisterad av Elmer Grenholm och Ville Renling.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

I tredje perioden var det Piteå som dominerade och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Gustav Olsson, Alvar Larsson och Max Lind.

Piteå har två segrar och tre förluster och 22–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Clemensnäs har tre vinster och två förluster och 27–18 i målskillnad.

Det här betyder att Piteå är kvar på femte plats och Clemensnäs stannar på tredje plats, i serien.

När lagen senast möttes vann Clemensnäs HC med 5–4.

I nästa omgång har Piteå Sunderby borta i Sunderby Ishall, torsdag 27 november 19.30. Clemensnäs spelar hemma mot Boden måndag 24 november 19.15.

Piteå–Clemensnäs 4–1 (1–1, 0–0, 3–0)

U20 region norr A herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (13.59) Alvar Larsson (Hjalmar Holmgren, Gustav Bäckström), 1–1 (18.27) William Boström (Elmer Grenholm, Ville Renling).

Tredje perioden: 2–1 (42.49) Gustav Olsson (Viktor Sidenmark, Tim Wiström), 3–1 (51.05) Alvar Larsson (Gustav Olsson, Gustav Bäckström), 4–1 (59.48) Max Lind (Marcus Sundström, Jack Wimander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 2-0-3

Clemensnäs: 3-0-2

Nästa match:

Piteå: Sunderby SK, borta, 27 november

Clemensnäs: Bodens HF, hemma, 24 november