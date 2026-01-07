Philadelphias segerrad mot Anaheim Ducks intakt

Philadelphia segrade – 5–2 mot Anaheim Ducks

Trevor Zegras tvåmålsskytt för Philadelphia

Cam York matchvinnare för Philadelphia

Philadelphia fortsätter att vinna mot Anaheim Ducks i NHL. På onsdagen segrade Philadelphia på nytt – den här gången med 5–2 (2–1, 2–0, 1–1) hemma i Xfinity Mobile Arena. Det var Philadelphias fjärde raka seger mot Anaheim Ducks.

Philadelphias Trevor Zegras tvåmålsskytt

Anaheim Ducks tog ledningen i början av första perioden genom Cutter Gauthier.

Trevor Zegras låg sen bakom vändningen till 2–1 för Philadelphia med två raka mål.

Efter 1.15 i andra perioden slog Cam York till på pass av Nikita Grebjonkin och Noah Cates och gjorde 3–1.

Travis Sanheim gjorde dessutom 4–1 efter 14.40 framspelad av Noah Cates.

Efter 1.25 i tredje perioden reducerade Anaheim Ducks till 4–2 genom Alex Killorn assisterad av Troy Terry och Jackson Lacombe. Fler mål än så blev det inte för Anaheim Ducks.

Nikita Grebjonkin stod för målet när Philadelphia punkterade matchen med ett 5–2-mål med 1.14 kvar att spela.

Lagen spelar mot varandra igen den 19 mars i Honda Center.

Fredag 9 januari 01.00 möter Philadelphia Toronto hemma i Xfinity Mobile Arena medan Anaheim Ducks spelar borta mot Carolina.

Philadelphia–Anaheim Ducks 5–2 (2–1, 2–0, 1–1)

NHL, Xfinity Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (4.15) Cutter Gauthier (Jackson Lacombe, Troy Terry), 1–1 (10.22) Trevor Zegras (Christian Dvorak, Travis Konecny), 2–1 (14.23) Trevor Zegras (Cam York, Sean Couturier).

Andra perioden: 3–1 (21.15) Cam York (Nikita Grebjonkin, Noah Cates), 4–1 (34.40) Travis Sanheim (Noah Cates).

Tredje perioden: 4–2 (41.25) Alex Killorn (Troy Terry, Jackson Lacombe), 5–2 (58.46) Nikita Grebjonkin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 3-0-2

Anaheim Ducks: 0-1-4

Nästa match:

Philadelphia: Toronto Maple Leafs, hemma, 9 januari 01.00

Anaheim Ducks: Carolina Hurricanes, borta, 9 januari 01.00