Philadelphias fina svit fortsätter mot Anaheim Ducks

Philadelphia-seger med 3–2 efter förlängning

Noah Cates matchvinnare för Philadelphia

Philadelphias 32:a seger för säsongen

Fyra raka segrar hade Philadelphia mot just Anaheim Ducks i NHL inför torsdagens match. Och på torsdagen segrade Philadelphia på nytt – den här gången med 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 1–0) efter förlängning borta i Honda Center.

Segermålet för Philadelphia stod Noah Cates för 2.17 in i förlängningen.

Därmed har Philadelphia fem raka segrar på bortaplan.

Los Angeles nästa för Philadelphia

Luke Glendening gjorde 1–0 till Philadelphia efter bara 2.51 med assist av Cam York och Garnet Hathaway.

Efter 7.53 i andra perioden nätade Owen Tippett på pass av Travis Sanheim och gjorde 0–2. Anaheim Ducks Cutter Gauthier gjorde 1–2 efter 19.20 framspelad av Pavel Mintjukov.

Leo Carlsson stod för målet när laget kvitterade till 2–2 med 1.54 kvar att spela på pass av Troy Terry och Cutter Gauthier.

I förlängningen tog det 2.17 innan Philadelphia avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Noah Cates, framspelad av Matvej Mitjkov.

Anaheim Ducks stannar därmed i serieledning i Pacific division och Philadelphia på femte plats i Metropolitan division.

När lagen senast möttes vann Philadelphia med 5–2.

Anaheim Ducks tar sig an Utah Mammoth i nästa match borta lördag 21 mars 03.00. Philadelphia möter Los Angeles borta fredag 20 mars 03.30.

Anaheim Ducks–Philadelphia 2–3 (0–1, 1–1, 1–0, 0–1)

NHL, Honda Center

Första perioden: 0–1 (2.51) Luke Glendening (Cam York, Garnet Hathaway).

Andra perioden: 0–2 (27.53) Owen Tippett (Travis Sanheim), 1–2 (39.20) Cutter Gauthier (Pavel Mintjukov).

Tredje perioden: 2–2 (58.06) Leo Carlsson (Troy Terry, Cutter Gauthier).

Förlängning: 2–3 (62.17) Noah Cates (Matvej Mitjkov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 2-1-2

Philadelphia: 3-1-1

Nästa match:

Anaheim Ducks: Utah Mammoth, borta, 21 mars 03.00

Philadelphia: Los Angeles Kings, borta, 20 mars 03.30