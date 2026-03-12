Philadelphia vann på hemmaplan mot Washington

Philadelphia vann med 4–1 mot Washington

Trevor Zegras matchvinnare för Philadelphia

Philadelphias 30:e seger för säsongen

Philadelphia vände och vann mötet i NHL hemma mot Washington, med 4–1 (0–1, 2–0, 2–0).

Philadelphia–Washington – mål för mål

Ryan Leonard gav Washington ledningen efter 9.51 efter förarbete från Alexander Ovetjkin och Pierre-Luc Dubois.

Efter 4.23 i andra perioden slog Travis Konecny till framspelad av Travis Sanheim och Alex Bump och kvitterade för Philadelphia. Trevor Zegras gjorde dessutom 2–1 efter 12.13 på pass av Owen Tippett.

7.17 in i tredje perioden nätade Philadelphias Jamie Drysdale framspelad av Noah Cates och Cam York och ökade ledningen. Owen Tippett stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.05 kvar att spela efter pass från Christian Dvorak och Noah Cates.

För tabellens utseende betyder det här att Philadelphia ligger på femte plats medan Washington har sjätteplatsen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Philadelphia tar sig an Minnesota i nästa match borta fredag 13 mars 01.00.

Philadelphia–Washington 4–1 (0–1, 2–0, 2–0)

NHL, Xfinity Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (9.51) Ryan Leonard (Alexander Ovetjkin, Pierre-Luc Dubois).

Andra perioden: 1–1 (24.23) Travis Konecny (Travis Sanheim, Alex Bump), 2–1 (32.13) Trevor Zegras (Owen Tippett).

Tredje perioden: 3–1 (47.17) Jamie Drysdale (Noah Cates, Cam York), 4–1 (58.55) Owen Tippett (Christian Dvorak, Noah Cates).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 3-0-2

Washington: 1-0-4

Nästa match:

Philadelphia: Minnesota Wild, borta, 13 mars 01.00