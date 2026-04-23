21 profiler: Så slutar SM-finalen – han blir MVP

Ikväll drar SM-finalen 2026, mellan Skellefteå och Rögle, igång. Hockeysverige.se lät 21 hockeyprofiler tippa utgången i finalen – och peka ut vem som blir MVP.

21 profiler tippar den stekheta SM-finalen.

JONAS BERGQVIST, tidigare Tre Kronor-hjälte

Hur slutar finalserien?

Mitt tips med hjärtat är att min moderförening Rögle vinner med 4-2 i matcher. Tredje gången i final på sex år. Drömmen om det första SM-guldet samt en coach som vet vad som krävs för att vinna mästerskap, ger Rögle det bränsle som krävs för att vara först till fyra segrar.



Vem tror du blir finalseriens MVP?

Fredrik Olofsson, Rögle

Fredrik Olofsson.

ALMEN BIBIC, TV4

Hur slutar finalserien?

Rögles intensiva forecheck ställs mot Skellefteås skickliga speluppbyggnad, det här kan bli en riktigt sevärd matchserie. Det som imponerat med båda lagen är att kollektivet burit framgångarna, snarare än enskilda stjärnor. Special teams är i princip jämnt, med bara te procents fördel till Skellefteå när man slår ihop spelformerna. När det väl drar ihop sig väger spetsen över något för Skellefteå. De har seriens bästa forward i Oscar Lindberg, och på målvaktssidan håller jag Linus Söderström högst. Samtidigt är Arvid Holm en rejäl utmanare, Skellefteå har dessutom Strauss Mann som varit strålande. Det blir en jämn serie, men jag tippar att Skellefteå vinner med 4–2 i matcher.

Vem tror du blir finalseriens MVP?

Oscar Lindberg! När Oscar når sin högsta nivå finns det få som kan matcha honom. Han har förmågan att ta sig igenom vilket försvar som helst när spelet stämmer. Samtidigt är han inte bara en offensiv kraft, han bidrar även starkt i det defensiva spelet och gör jobbet över hela banan.

UFFE BODIN, Hockeysverige.se

Hur slutar finalserien?

Jag tror och hoppas på en riktigt jämn och het finalserie. Baserat på hur lagen har uppträtt hittills tycker jag att det är svårt att särskilja dem. Skellefteå har varit en maskin som tuggat i sig allt i sin väg medan Rögle har framstått som ostoppbara efter sin imponerande vändning mot Färjestad. Jag låter hemmafördelen avgöra och säger 4–3 till Skellefteå

Vem tror du blir finalseriens MVP?

Vinner Skellefteå skulle min röst gå till Pontus Johansson. Jag är oerhört imponerad av hans backspel och den resa han har gjort sedan han lämnade Frölunda. Ser otroligt självsäker och bekväm ut med pucken och tar ofta smarta beslut. Tar Rögle hem det skulle min röst också gå till en back, nämligen Calvin de Haan. Jag tycker att han har varit outstanding sedan han klev in efter sin avstängning. En riktig sheriff i defensiven – som dessutom producerat poäng.

Calvin de Haan.

FREDRIK SÖDERSTRÖM, TV4

Hur slutar finalserien?

Vill gärna ha en lång matchserie, två klasslag som brakar samman. Men tror i slutändan på Skellefteå. Farten, skickligheten och två (!) bra målvakter. 4-2 i matcher.

Vem blir finalseriens MVP?

Då är det enkla svaret Oscar Lindberg. Men finns ett gäng kandidater i båda lagen. Arvid Holm skulle mycket väl kunna vara en jätte, om Rögle tar det.

TOMMY SALO, tidigare Tre Kronor-hjälte

Hur slutar finalserien?

Jag tror att det Skellefteå som vinner. Låt oss säga med 4-2 eftersom dom är lite bättre än Rögle.

Vem tror du blir finalseriens MVP?

Skellefteås Oscar Lindberg

HÅKAN LOOB, SVT

Hur slutar finalserien?

Det blir en jämnare final än många tror. Mitt tips: 4-3 Skellefteå Orsak: Till slut avgör Skellefteås topp spelare Bland andra Oscar Lindberg, Jonathan Pudas och den så bra i år utvecklade Pontus Johansson. Dessutom har Skellefteå sjunde och avgörande på hemmaplan. Rögle kommer dock bjuda på bra, hårt motstånd.

Vem tror du blir finalseriens MVP?

Oscar Lindberg, Skellefteå

PER SVARVADET, TV4

Hur slutar finalserien?

Skellefteå vinner med 4-2, är starkare på alla lagdelar, och känns väldigt svårspelat och har fått igång alla spelare och lagdelar på ett imponerande sätt.

Vem tror du blir finalseriens MVP?

Oscar Lindberg, har dominerat i grundserien, varit bra i slutspelet. Så nu kommer han att vara så här ruskigt bra igen.

Oscar Lindberg pekas ut som MVP-favorit.

SIMON ELD, Hockeysverige.se

Hur slutar finalserien?

Skellefteå tar SM-guld, 4–2 i matcher, men Rögle kommer att bjuda upp till en rejäl dans. Spelare som Daniel Zaar, Albin Sundsvik och Calvin de Haan är tydliga bevis för att man prickat formen perfekt till slutspelet, och kan ställa till det. I slutändan tror jag dock att målvaktsduon i Skellefteå blir avgörande med den trygghet den sprider till resten av laget. Där har inte Rögle samma lyx om Holm börjar tappa in puckar eller saknar energi.

Vem tror du blir finalseriens MVP?

Jag fortsätter på mitt spår och säger Linus Söderström. Min gissning är att han gör före Strauss Mann, och med den lättare arbetsbörda han haft hittills kan han, likt 2024, storspela Skellefteå till guld.

DUSAN UMICEVIC, SVT

Hur slutar finalserien?

Alla tror på Skellefteå så därför säger jag Rögle. Inte bara därför, jag är ju inte Leif Boork, men delvis därför. Jag tror också att Tagnes har en aura runt sig som får med sig spelarna. Det blir sjunde avgörande som Rögle vinner.

Vem tror du blir finalseriens MVP?

Jag är säker på att det blir Dennis Everberg.

JONAS ANDERSON, SVT

Hur slutar finalserien?

4-2 till Skellefteå. De har de bästa målvaktsparet, den bästa backen och forwarden i ligan. Lägg därtill att de har det bästa egna spelet. Rögles chans är att få till det dom lyckades med mot Färjestad i kvartsfinalen, dvs att det blir känslor och intensivt – men Skellefteå är för rutinerade och skickliga för att lockas in i den fällan.

Vem tror du blir finalseriens MVP?

Jonathan Pudas. Han är revanschsugen efter att ha missat finalen förra gången. Får han bara vara skadefri så kommer han vara MVP. Räkna med att Rögle kommer gå efter honom.

Jonathan Pudas.

MARTIN JANSSON, Hockeysverige.se

Hur slutar finalserien?

Rögle har hittat det berömda flytet det här slutspelet. Vändningen mot Färjestad gav dem en känsla av att vara ostoppbara – det är det som nu tar dem till guldet.

Vem tror du blir finalseriens MVP?

Fredrik Olofsson har blivit bättre och bättre för varje serie. Jag tror han kliver fram med sin bästa hockey nu.

CHRISTOPHER HEINO-LINDBERG, Hockeymorgon

Hur slutar finalserien?

4-3 Rögle. Skellefteå trivs inte mot Rögle. Senaste två mötena i serien har slutat med Rögle vinst. Dan Tagnes har fått ner farten på ett flygande FBK, luckrat upp Växjös tajta försvarsspel, vågar inte tippa emot Rögle längre även om pappret säger Skellefteå.

Vem tror du blir finalseriens MVP?

Calvin De Haan. Bästa backen i SHL i år. Otroligt bra i PK och öser in poäng framåt.

STAFFAN KRONWALL, TV4

Hur slutar finalserien?

Rögle vinner 4-2 och det kommer vara Dan Tangnes fingertoppskänsla som avgör.

Vem tror du blir finalseriens MVP?

Arvid Holm, Rögles målvakt

YLVA MARTINSEN, före detta förbundskapten

Hur slutar finalserien

Är ju Skellefteå-supporter från barnsben så jag tippar så klart med hjärtat. 4-2 vinner vi med.

Vem tror du blir finalseriens MVP

Skellefteås målvakt, Linus Söderström.

MATS LUSTH, tränare och före detta storback

Hur slutar finalserien?

Tycker att det är dom två bästa lagen just nu som spelar med högst fart och intensitet Kommer att gå till sju matcher där Skellefteå drar det längsta strået eftersom det känns som dom har lite fler matchvinnare när man kommer dit. Skulle inte heller förvåna mig om det blir sudden sjunde matchen där en som bryggan eller Mikkel Aagarad krigar in en lös puck

Vem tror du finalseriens MVP?

Oscar Lindberg och eller Strauss Mann.

FRIDA BOSTEDT, Hockeysverige.se

Hur slutar finalserien?

Jag tror att Rögle kommer ge Skellefteå en riktig match, men sedan kommer de inte att orka hela vägen. Skellefteå har under hela säsongen visat hög klass i boxplay, powerplay och det är ingen slump att de vinner serien. Skellefteå vinner med 4-2 i matcher.

Vem tror du blir finalseriens MVP?

Finalseriens MVP blir Lars Bryggman

Lars Bryggman har imponerat i slutspelet.

JOHAN GARPENLÖV, Radiosporten

Hur slutar finalserien?

Jag tänker att Rögle kommer vinna. Även om Skellefteå går in i finalen som favoriter med tanke på deras resa så gillar jag hur Rögle spelar just nu. Jag tycker att Rögle är lite bredare offensivt än vad Skellefteå är. Även om Skellefteå har en spetsigare spets. Just bredden offensivt tror jag kommer vara skillnaden.

Vem tror du blir finalseriens MVP?

Jag tycker att backen, De Haan, har varit så viktig för Rögle. Jag hoppas att han får det eftersom han betyder mycket för Rögles försvarsspel, men även i uppspelsfasen.

ROBIN OLAUSSON, Hockeysverige.se

Hur slutar finalserien?

Jag tror att Skellefteå vinner med 4-2 i matcher. De har ett genomgående starkt lag på alla positioner och spelar en bra och vinnande ishockey. När Skellefteå spelar på sin toppnivå kan inget annat lag i SHL matcha dem. Även om Rögle är ett bra lag och verkligen har en stark karaktär i gruppen tror jag inte att det räcker till mot Skellefteås skicklighet och spets över hela banan.

Vem tror du blir finalseriens MVP?

Jag säger faktiskt Oliver Okuliar i Skellefteå. Han har varit bra i slutspelet men kan nog hitta ytterligare en nivå offensivt, framför allt i sin produktion. Okuliar är både en skicklig spelare samt har en ”edge” i sitt spel som man behöver ha i slutspelet. Jag tror att han kommer att kliva fram med avgörande insatser som gör att Skellefteå vinner guld

RASMUS KÅGSTRÖM, Hockeysverige.se

Hur slutar finalserien?

Jag tror på en väldigt jämn, välspelad och underhållande finalserie. Det är två lag som besitter en imponerande offensiv spets och två lag med målvakter som kan sno matcher åt sina respektive lag. I slutändan tror jag att Skellefteå kommer lyckas dra det längsta strået efter att man avgjort i match sju på hemmais.



Vem tror du blir finalseriens MVP?

Jag tror att Oscar Lindberg kommer att steppa upp en nivå i finalen och vara tungan på vågen för Skellefteå.

MÅNS KARLSSON, Hockeysverige.se

Hur slutar finalserien?

Skellefteå vinner finalen. De är helt enkelt det bästa laget – med marginal. Rögle är nog det lag som kan göra mest skada på Skellefteå, det känns som att det är de två bästa lagen som är i final, men Skellefteå är för bra. De har en bättre spets, de har en bättre bredd, de har varit det bästa laget sedan typ november. De har också det är mer svårdefinierade med ”vinnarkulturen”. Jag kan inte se hur något lag kan vinna fyra matcher mot denna lagmaskin. Jag tror Skellefteå vinner SM-guld efter att ha vunnit finalen med 4-1 i matcher.

Vem tror du blir finalseriens MVP?

Det finns så många kandidater. Andreas Johnsson har ju en förmåga att kliva fram med viktiga mål när det behövs. Jag blir inte förvånad om han avgör ett par finalmatcher. Linus Söderström är ju matchvinnarmålvakternas matchvinnarmålvakt – men där vet vi ju inte hur mycket han får stå. I slutändan är det väl Oscar Lindberg som kommer vara skillnaden mellan lagen. Så jag väljer honom.

Andreas Johnsson kliver ofta fram.

RONNIE RÖNNKVIST, Hockeysverige.se

Hur slutar finalserien?

Jag sätter mina surt förvärvade ören på att vi får en helt ny svensk mstare. Det vill säga Rögle. Jag gillar deras sätt att ta sig an det här slutspelet. Alla har förstått sin roll väl och insett att det krävs att man inte faller ur ramen defensivt vid något tillfälle. Lagmoral på högsta nivå.

Vem tror du blir finalseriens MVP?

Rögles Dennis Everberg. Jag är glad att jag inte är back i Skellefteå. Måste vara en mardröm att ha honom att tampas med framför kassen.