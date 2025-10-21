Philadelphia vann mot Seattle

Philadelphia-seger med 5–2 mot Seattle

Travis Konecny avgjorde för Philadelphia

Andra raka segern för Philadelphia

Philadelphia vann hemma mot Seattle i NHL. Matchen på tisdagen slutade 5–2 (2–1, 3–1, 0–0).

Ottawa nästa för Philadelphia

Seattle tog ledningen i första perioden genom Jordan Eberle.

Därefter fixade Philadelphias Tyson Foerster och Owen Tippett att laget vände underläge till ledning med 2–1. Philadelphia tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 3–1 efter 5.34 genom Tyson Foerster och gick upp till 4–1 innan Seattle svarade.

I periodpausen hade Philadelphia ledningen med 5–2. I tredje perioden höll Philadelphia i sin 5–2-ledning och vann.

Philadelphias Cam York hade tre assists.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 29 december i Climate Pledge Arena.

Fredag 24 oktober 01.00 spelar Philadelphia borta mot Ottawa. Seattle möter Washington borta i Capital One Arena onsdag 22 oktober 01.00.

Philadelphia–Seattle 5–2 (2–1, 3–1, 0–0)

NHL, Wells Fargo Center

Första perioden: 0–1 (7.19) Jordan Eberle (Cale Fleury, Berkly Catton), 1–1 (9.54) Owen Tippett (Nick Seeler, Sean Couturier), 2–1 (13.20) Tyson Foerster (Bobby Brink, Cam York).

Andra perioden: 3–1 (25.34) Tyson Foerster (Cam York, Trevor Zegras), (Egor Zamula, Matvej Mitjkov), 4–2 (28.34) Jani Nyman (Matty Beniers, Chandler Stephenson), 5–2 (35.39) Owen Tippett (Sean Couturier, Cam York).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 3-1-1

Seattle: 2-2-1

Nästa match:

Philadelphia: Ottawa Senators, borta, 24 oktober

Seattle: Washington Capitals, borta, 22 oktober