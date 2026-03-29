Philadelphia vann – efter hattrick av Owen Tippett

Owen Tippett gjorde tre mål när Philadelphia segrade borta mot Detroit i NHL. Till slut blev det 5–3 (1–0, 2–0, 2–3).

Segern var Philadelphias femte på de senaste sex matcherna, och åttonde bortasegern i rad.

Owen Tippett gjorde 1–0 till Philadelphia efter 4.07 efter förarbete från Trevor Zegras.

Efter 12.28 i andra perioden slog Owen Tippett till återigen på pass av Denver Barkey och Jamie Drysdale och gjorde 0–2. Noah Cates gjorde dessutom 0–3 efter 16.08 framspelad av Garnet Hathaway och Travis Konecny.

Detroit förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 3–2 men Philadelphia kunde hålla undan och vinna matchen med 5–3.

Owen Tippett gjorde tre mål för Philadelphia och ett assist.

I nästa match möter Detroit Pittsburgh borta på onsdag 1 april 01.00. Philadelphia möter Dallas måndag 30 mars 01.00 hemma.

Detroit–Philadelphia 3–5 (0–1, 0–2, 3–2)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 0–1 (4.07) Owen Tippett (Trevor Zegras).

Andra perioden: 0–2 (32.28) Owen Tippett (Denver Barkey, Jamie Drysdale), 0–3 (36.08) Noah Cates (Garnet Hathaway, Travis Konecny).

Tredje perioden: 0–4 (47.19) Owen Tippett (Jamie Drysdale, Travis Konecny), 1–4 (53.43) Mason Appleton (Justin Faulk), 2–4 (55.10) Alex DeBrincat (Patrick Kane, Moritz Seider), 3–4 (56.14) Lucas Raymond (Moritz Seider, Patrick Kane), 3–5 (57.56) Sean Couturier (Owen Tippett).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 2-0-3

Philadelphia: 4-0-1

