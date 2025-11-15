Philadelphia vände underläge till seger mot St Louis

Philadelphia vann med 6–5 efter straffar

Tre raka mål för Philadelphia

Vegas nästa motståndare för St Louis

Det såg länge tungt ut för Philadelphia i matchen med St Louis i NHL i Enterprise Center, eftersom St Louis som ledde med 5–3 med 15 minuter kvar av matchen. Men Philadelphia vände och vann lördagens match med 6–5 (1–2, 2–1, 2–2, 0–0, 1–0).

St Louis–Philadelphia – mål för mål

I första perioden var det St Louis som var vassast. Laget vann perioden med 2–1.

Philadelphia hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 3–3.

St Louis gjorde dock två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 3–3 till 5–3, målen av Dylan Holloway och Robert Thomas.

Philadelphia reducerade och kvitterade till 5–5 genom Christian Dvorak och Owen Tippett i tredje perioden. Laget tog ledningen efter 5.00.

Philadelphias Owen Tippett stod för fyra poäng, varav ett mål och Christian Dvorak gjorde två mål och ett assist.

St Louis har två vinster och tre förluster och 15–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Philadelphia har tre vinster och två förluster och 17–15 i målskillnad. Det här var St Louis femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Philadelphias femte uddamålsseger.

Lagen möts på nytt i Wells Fargo Center den 21 november.

St Louis möter Vegas i nästa match hemma söndag 16 november 02.00. Philadelphia möter samma dag Dallas borta.

St Louis–Philadelphia 5–6 (2–1, 1–2, 2–2, 0–0, 0–1)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 1–0 (1.15) Jordan Kyrou, 1–1 (8.25) Trevor Zegras (Christian Dvorak, Travis Sanheim), 2–1 (9.42) Jimmy Snuggerud (Robert Thomas).

Andra perioden: 3–1 (26.54) Justin Faulk, 3–2 (27.17) Christian Dvorak (Owen Tippett, Emil Andrae), 3–3 (38.31) Trevor Zegras (Emil Andrae, Owen Tippett).

Tredje perioden: 4–3 (40.40) Dylan Holloway (Jordan Kyrou), 5–3 (44.56) Robert Thomas (Jimmy Snuggerud), 5–4 (47.37) Christian Dvorak (Owen Tippett), 5–5 (50.29) Owen Tippett.

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 2-2-1

Philadelphia: 3-2-0

Nästa match:

St Louis: Vegas Golden Knights, hemma, 16 november

Philadelphia: Dallas Stars, borta, 16 november