Philadelphia starkast i straffläggningen – vann borta mot Los Angeles

Philadelphia vann en riktigt jämn match mot Los Angeles i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där Philadelphia var starkare och vann med 4–3 (0–1, 3–1, 0–1, 0–0, 1–0). Trevor Zegras blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Segern var Philadelphias fjärde på de senaste fem matcherna, och sjätte raka segern på bortaplan.

Quinton Byfield gav Los Angeles ledningen efter 19.31 efter pass från Trevor Moore och Alex Laferriere.

Philadelphia kvitterade till 1–1 genom Travis Konecny i början av andra perioden i andra perioden.

Los Angeles tog ledningen på nytt genom Anze Kopitar efter 47 sekunder.

Därefter fixade Philadelphias Travis Sanheim och Noah Cates att laget vände underläge till ledning med 2–3.

10.28 in i tredje perioden satte Artemi Panarin pucken på pass av Scott Laughton och kvitterade.

Philadelphia vann straffläggningen efter att Trevor Zegras satt den avgörande straffen.

Los Angeles ligger på fjärde plats i Pacific division efter matchen medan Philadelphia är på femte plats i Metropolitan division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Los Angeles med 3–2 efter förlängning .

Los Angeles möter Buffalo i nästa match hemma lördag 21 mars 21.00. Philadelphia möter samma dag San Jose borta.

Los Angeles–Philadelphia 3–4 (1–0, 1–3, 1–0, 0–0, 0–1)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 1–0 (19.31) Quinton Byfield (Trevor Moore, Alex Laferriere).

Andra perioden: 1–1 (20.26) Travis Konecny (Rasmus Ristolainen, Alex Bump), 2–1 (20.47) Anze Kopitar (Brandt Clarke, Artemi Panarin), 2–2 (24.12) Noah Cates (Matvej Mitjkov, Rasmus Ristolainen), 2–3 (26.59) Travis Sanheim (Noah Cates, Matvej Mitjkov).

Tredje perioden: 3–3 (50.28) Artemi Panarin (Scott Laughton).

Straffar: 3–4 (65.00) Trevor Zegras.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 2-2-1

Philadelphia: 4-1-0

Los Angeles: Buffalo Sabres, hemma, 21 mars 21.00

Philadelphia: San Jose Sharks, borta, 21 mars 21.00