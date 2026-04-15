Philadelphia säkrade seger mot Montreal

Philadelphia-seger med 4–2 mot Montreal

Philadelphia vann mötet i NHL på hemmaplan mot Montreal, med 4–2 (2–0, 1–2, 1–0).

Segern var Philadelphias sjätte på de senaste sju matcherna.

Philadelphia–Montreal – mål för mål

Porter Martone gjorde 1–0 till Philadelphia efter 8.08 efter förarbete av Matvej Mitjkov och Oliver Bonk. Laget gjorde också 2–0 när Oliver Bonk hittade rätt på pass av Matvej Mitjkov och Hunter Mcdonald efter 14.42.

Montreal reducerade dock till 2–1 genom Brendan Gallagher efter 6.50 av perioden.

Efter 13.52 i andra perioden gjorde Philadelphia 3–1 genom Matvej Mitjkov och tog ett rejält grepp om matchen.

Montreal gjorde 3–2 genom Jake Evans efter 19.49 av perioden.

12.00 in i tredje perioden slog Alex Bump till på pass av Porter Martone och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Matvej Mitjkov gjorde ett mål för Philadelphia och två målgivande passningar.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Philadelphia Flyers vunnit.

Philadelphia–Montreal 4–2 (2–0, 1–2, 1–0)

NHL, Xfinity Mobile Arena

Första perioden: 1–0 (8.08) Porter Martone (Matvej Mitjkov, Oliver Bonk), 2–0 (14.42) Oliver Bonk (Matvej Mitjkov, Hunter Mcdonald).

Andra perioden: 2–1 (26.50) Brendan Gallagher (Kaiden Guhle, Alexandre Texier), 3–1 (33.52) Matvej Mitjkov, 3–2 (39.49) Jake Evans (Arber Xhekaj, Joe Veleno).

Tredje perioden: 4–2 (52.00) Alex Bump (Porter Martone).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 4-0-1

Montreal: 3-0-2