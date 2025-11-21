Philadelphia förlänger segersviten mot St Louis

Philadelphia-seger med 3–2 efter förlängning

Travis Sanheim avgjorde för Philadelphia

Fjärde förlusten i följd för St Louis

St Louis har varit lite av ett drömmotstånd för Philadelphia. På fredagen tog Philadelphia ännu en seger hemma mot St Louis. Matchen i NHL slutade 3–2 (0–2, 1–0, 1–0, 1–0) efter förlängning. Det var Philadelphias fjärde raka seger mot St Louis.

Travis Sanheim blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 3.51 in i förlängningen.

I och med detta har St Louis fyra förluster i rad.

Philadelphia–St Louis – mål för mål

St Louis gjorde 0–1 efter fem minuters spel.

0–2 kom efter 12.08 när Justin Faulk på nytt fick träff efter pass från Jake Neighbours och Jordan Kyrou.

Efter 17.57 i andra perioden nätade Rodrigo Abols på pass av Owen Tippett och Trevor Zegras och reducerade åt Philadelphia.

11.49 in i tredje perioden satte Tyson Foerster pucken framspelad av Emil Andrae och Travis Konecny och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Philadelphia 3.51 in i förlängningen blev Travis Sanheim med det avgörande förlängningsmålet.

Philadelphia har två segrar och tre förluster och 13–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan St Louis har en vinst och fyra förluster och 13–18 i målskillnad. Det här var Philadelphias sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också St Louis sjunde uddamålsförlust.

Det här betyder att Philadelphia ligger på sjunde plats i Metropolitan division och St Louis är på sjunde plats i Central division.

När lagen senast möttes vann Philadelphia Flyers med 6–5 efter straffläggning.

Philadelphia tar sig an New Jersey i nästa match hemma söndag 23 november 01.00. St Louis möter NY Islanders borta lördag 22 november 21.30.

Philadelphia–St Louis 3–2 (0–2, 1–0, 1–0, 1–0)

NHL, Wells Fargo Center

Första perioden: 0–1 (5.31) Justin Faulk (Oskar Sundqvist, Nathan Walker), 0–2 (12.08) Justin Faulk (Jake Neighbours, Jordan Kyrou).

Andra perioden: 1–2 (37.57) Rodrigo Abols (Owen Tippett, Trevor Zegras).

Tredje perioden: 2–2 (51.49) Tyson Foerster (Emil Andrae, Travis Konecny).

Förlängning: 3–2 (63.51) Travis Sanheim (Travis Konecny, Sean Couturier).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 2-2-1

St Louis: 1-3-1

Nästa match:

Philadelphia: New Jersey Devils, hemma, 23 november

St Louis: New York Islanders, borta, 22 november