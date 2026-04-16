Ottawa tog hem segern mot Toronto på hemmaplan

Ottawa segrade mot Toronto hemma i Canadian Tire Centre i NHL. 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) slutade matchen på torsdagen.

Segern var Ottawas femte på de senaste sex matcherna.

Ottawa–Toronto – mål för mål

Drake Batherson gav Ottawa ledningen efter 6.04 efter förarbete från Claude Giroux och Jordan Spence.

Efter 18.32 i andra perioden slog Warren Foegele till på pass av Lassi Thomson och Fabian Zetterlund och gjorde 2–0.

8.11 in i tredje perioden fick William Nylander utdelning framspelad av Jacob Quillan och Easton Cowan och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Toronto. Ottawa punkterade matchen med ett 3–1-mål med sex sekunder kvar att spela genom Dylan Cozens med assist av Shane Pinto och Claude Giroux. 3–1-målet blev matchens sista.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Ottawa Senators har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Toronto Maple Leafs vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 1–0 (6.04) Drake Batherson (Claude Giroux, Jordan Spence).

Andra perioden: 2–0 (38.32) Warren Foegele (Lassi Thomson, Fabian Zetterlund).

Tredje perioden: 2–1 (48.11) William Nylander (Jacob Quillan, Easton Cowan), 3–1 (59.54) Dylan Cozens (Shane Pinto, Claude Giroux).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 4-1-0

Toronto: 0-0-5