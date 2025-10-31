Ottawa starkast i straffläggningen – vann hemma mot Calgary

Seger för Ottawa med 4–3 efter straffar

Ottawas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Andra raka förlusten för Calgary

Det var jämnt hela vägen när Ottawa mötte Calgary hemma i NHL. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Hemmalaget var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (1–2, 0–0, 2–1, 0–0, 1–0).

Segern var Ottawas fjärde på de senaste fem matcherna.

Ottawa–Calgary – mål för mål

Calgary tog ledningen i början av första perioden genom Jegor Sjarangovitj.

Ottawa kvitterade till 1–1 genom Lars Eller efter 7.37.

Efter 15.53 i matchen gjorde Calgary 1–2 genom Matt Coronato.

Andra perioden blev mållös. Ottawa kvitterade till 2–2 genom Artiom Zub i början av tredje perioden i tredje perioden.

Calgary tog ledningen på nytt genom Nazem Kadri efter 8.16 i tredje perioden.

Ottawa gjorde 3–3 genom Jake Sanderson med 2.49 kvar att spela av perioden. Laget tog ledningen efter 5.00.

Det här var Ottawas fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Calgarys fjärde uddamålsförlust.

Den 6 mars möts lagen återigen, då i Scotiabank Saddledome.

Calgary spelar borta mot Nashville lördag 1 november 20.30.

Ottawa–Calgary 4–3 (1–2, 0–0, 2–1, 0–0, 1–0)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 0–1 (5.51) Jegor Sjarangovitj (Joel Farabee, MacKenzie Weegar), 1–1 (7.37) Lars Eller (Shane Pinto, Thomas Chabot), 1–2 (15.53) Matt Coronato (Morgan Frost, Rasmus Andersson).

Tredje perioden: 2–2 (42.36) Artiom Zub (Lars Eller, Drake Batherson), 2–3 (48.16) Nazem Kadri (Jonathan Huberdeau), 3–3 (57.11) Jake Sanderson (Tim Stützle, Jordan Spence).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 4-0-1

Calgary: 1-2-2

Nästa match:

Ottawa: Montreal Canadiens, borta, 2 november

Calgary: Nashville Predators, borta, 1 november