Ottawa har fyra raka segrar – vann mot Pittsburgh med 3–2

Claude Giroux matchvinnare för Ottawa

Sjundeplacerade Ottawa är otroligt svårslagna just nu. På tisdagen kom seger nummer fyra i rad i NHL, efter 3–2 (0–1, 1–0, 2–1) borta mot andraplacerade Pittsburgh. Det innebär också att Pittsburgh förlorade efter sex matcher i rad utan förlust.

Jegor Tjinachov gav Pittsburgh ledningen efter 7.57 efter förarbete av Jevgenij Malkin och Parker Wotherspoon.

Redan efter 1.35 i andra perioden kvitterade Ottawa genom Michael Amadio efter pass från Tyler Kleven och Shane Pinto.

Efter 6.46 i tredje perioden gjorde Ottawa 1–2 genom Tim Stützle.

Pittsburgh kvitterade till 2–2 genom Thomas Novak efter 8.48 av perioden.

Ottawa kunde dock avgöra till 2–3 med 5.08 kvar av matchen genom Claude Giroux.

Lagens första möte för säsongen vann Ottawa med 4–0.

Pittsburgh tar sig an NY Islanders i nästa match borta onsdag 4 februari 01.30. Ottawa möter samma dag 01.00 Carolina borta.

Pittsburgh–Ottawa 2–3 (1–0, 0–1, 1–2)

NHL, PPG PAINTS Arena

Första perioden: 1–0 (7.57) Jegor Tjinachov (Jevgenij Malkin, Parker Wotherspoon).

Andra perioden: 1–1 (21.35) Michael Amadio (Tyler Kleven, Shane Pinto).

Tredje perioden: 1–2 (46.46) Tim Stützle (Drake Batherson, Jordan Spence), 2–2 (48.48) Thomas Novak (Ryan Shea, Jegor Tjinachov), 2–3 (54.52) Claude Giroux (Tim Stützle, Drake Batherson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 4-0-1

Ottawa: 4-0-1

Nästa match:

Pittsburgh: New York Islanders, borta, 4 februari 01.30

Ottawa: Carolina Hurricanes, borta, 4 februari 01.00