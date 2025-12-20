Ottawa avgjorde i tredje perioden i segern mot Chicago

Ottawa vann med 6–4 mot Chicago

Ottawas fjärde seger på de senaste fem matcherna

David Perron gjorde två mål för Ottawa

Ottawa vann matchen hemma mot Chicago i NHL efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Ottawa drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 6–4 (1–0, 2–3, 3–1).

Segern var Ottawas fjärde på de senaste fem matcherna.

Ottawas David Perron tvåmålsskytt

Tyler Kleven gav Ottawa ledningen efter 6.36 assisterad av Tim Stutzle.

I andra perioden var det i stället Chicago som hade övertaget. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Ottawa tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.45 genom David Perron och gick upp till 5–3 innan Chicago svarade.

Segern skrevs till slut till 6–4 för Ottawa.

Tim Stutzle gjorde ett mål för Ottawa och spelade dessutom fram till två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Chicago med 7–3.

Måndag 22 december 01.00 spelar Ottawa borta mot Boston. Chicago möter Philadelphia hemma i United Center onsdag 24 december 03.00.

Ottawa–Chicago 6–4 (1–0, 2–3, 3–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 1–0 (6.36) Tyler Kleven (Tim Stutzle).

Andra perioden: 1–1 (21.53) Ilya Mikheyev (Wyatt Kaiser, Ryan Greene), 2–1 (28.02) Tim Stutzle, 2–2 (29.55) Andre Burakovsky (Ryan Greene, Artyom Levshunov), 3–2 (34.07) Brady Tkachuk (Thomas Chabot), 3–3 (38.32) Ilya Mikheyev (Ryan Donato, Oliver Moore).

Tredje perioden: 4–3 (41.45) David Perron (Claude Giroux, Fabian Zetterlund), 5–3 (45.31) David Perron (Tim Stutzle, Olle Lycksell), 5–4 (47.17) Nick Lardis (Alex Vlasic), 6–4 (56.10) Fabian Zetterlund (Ridly Greig, Claude Giroux).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 4-0-1

Chicago: 0-0-5

Nästa match:

Ottawa: Boston Bruins, borta, 22 december 01.00

Chicago: Philadelphia Flyers, hemma, 24 december 03.00