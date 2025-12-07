Östersunds IK:s segerrad mot Mora intakt

Östersunds IK-seger med 3–2 mot Mora

Anton Klint matchvinnare för Östersunds IK

Andra raka segern för Östersunds IK

Mora är lite av ett drömmotstånd för Östersunds IK. På söndagen vann Östersunds IK på nytt – den här gången hemma i Östersund Arena. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 3–2 (0–0, 2–1, 1–1). Det var Östersunds IK:s fjärde raka seger mot Mora.

Segermålet för Östersunds IK stod Anton Klint för med bara 22 sekunder kvar av slutperioden.

Östersunds IK–Mora – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Efter 13.33 i andra perioden gjorde Mora 0–1 genom Arvid Degerstedt.

Leo Sundqvist och Eero Savilahti såg till att Östersunds IK vände till ledning med 2–1.

4.04 in i tredje perioden fick Filip Björkman utdelning på pass av Brayden Tracey och kvitterade.

Men Anton Klint stod för målet när Östersunds IK avgjorde matchen med 22 sekunder kvar att spela med assist av Joel Olkkonen och Oskar Wahlberg.

Det här var Östersunds IK:s åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Moras nionde uddamålsförlust.

Östersunds IK:s nya tabellposition är sjunde plats medan Mora är på elfte plats. Noteras kan att Östersunds IK sedan den 3 december har avancerat sex placeringar i tabellen.

Onsdag 10 december 19.00 möter Östersunds IK SSK borta i Scaniarinken medan Mora spelar hemma mot Nybro.

Östersunds IK–Mora 3–2 (0–0, 2–1, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Andra perioden: 0–1 (33.33) Arvid Degerstedt (Ethan De Jong, Connor Maceachern), 1–1 (33.44) Eero Savilahti (Maksim Semjonov), 2–1 (37.07) Leo Sundqvist (Alexander Anderberg, Samuel Solem).

Tredje perioden: 2–2 (44.04) Filip Björkman (Brayden Tracey), 3–2 (59.38) Anton Klint (Joel Olkkonen, Oskar Wahlberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 2-0-3

Mora: 2-0-3

Nästa match:

Östersunds IK: Södertälje SK, borta, 10 december

Mora: Nybro Vikings IF, hemma, 10 december