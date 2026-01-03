Östersunds IK vinnare efter sen kvittering mot Troja-Ljungby

Östersunds IK segrade – 3–2 efter förlängning

Östersunds IK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Oskar Wahlberg gjorde två mål för Östersunds IK

Östersunds IK:s fick kriga sig till segern mot Troja-Ljungby borta i hockeyallsvenskan. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Laget kvitterade i slutet av tredje perioden genom Anton Klint innan Oskar Wahlberg avgjorde.

Segern var Östersunds IK:s fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Oskar Wahlberg gjorde 1–0 till Östersunds IK efter bara 2.37 assisterad av Isak Garfve.

Troja-Ljungby kvitterade till 1–1 efter 11.12 när Arvils Bergmanis hittade rätt på passning från Jonathan Wikström.

Anton Gradin gav laget ledningen tidigt i andra perioden efter förarbete från Filip Forsmark och Zachary Wytinck.

Östersunds IK kvitterade till 2–2 med 15 sekunder kvar att spela genom Anton Klint på pass av Albert Sjöberg och Daniel Öhrn.

Stor matchhjälte för Östersunds IK 24 sekunder in i förlängningen blev Oskar Wahlberg med det avgörande målet i förlängningen.

Troja-Ljungby möter Västerås i nästa match borta onsdag 7 januari 19.00. Östersunds IK möter samma dag AIK hemma.

Troja-Ljungby–Östersunds IK 2–3 (1–1, 1–0, 0–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Första perioden: 0–1 (2.37) Oskar Wahlberg (Isak Garfve), 1–1 (11.12) Arvils Bergmanis (Jonathan Wikström).

Andra perioden: 2–1 (23.52) Anton Gradin (Filip Forsmark, Zachary Wytinck).

Tredje perioden: 2–2 (59.45) Anton Klint (Albert Sjöberg, Daniel Öhrn).

Förlängning: 2–3 (60.24) Oskar Wahlberg (Oliver Kandergård, Daniel Öhrn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 0-1-4

Östersunds IK: 4-1-0

Nästa match:

Troja-Ljungby: Västerås IK, borta, 7 januari 19.00

Östersunds IK: AIK, hemma, 7 januari 19.00