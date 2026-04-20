Bra start för Buffalo i serien mot Boston

Buffalo har tagit greppet mot Boston, efter seger med 4–3 (0–1, 0–0, 4–2) på hemmaplan i NHL Stanley Cup, åttondelsfinal. Därmed leder Buffalo matchserien med 1-0.

Boston tog ledningen efter 10.52 genom Morgan Geekie framspelad av David Pastrnak och Nikita Zadorov.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Boston gjorde 0–2 genom Elias Lindholm på pass av Morgan Geekie och David Pastrnak efter 1.08 i tredje perioden.

Buffalo gjorde dock fyra raka mål och gick från underläge 0–2 till ledning med 4–2. 3–2-målet kom med bara 3.24 kvar att spela genom Mattias Samuelsson. Och med drygt en minuter kvar att spela kom också 4–2 genom Alex Tuch.

Boston reducerade dock till 4–3 genom David Pastrnak när bara en minut återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Morgan Geekie och David Pastrnak gjorde ett mål och två assist var för Boston. Tage Thompson gjorde två mål för Buffalo och spelade dessutom fram till ett mål för Buffalo.

Nästa match spelas i KeyBank Center på onsdag 01.30.

Buffalo–Boston 4–3 (0–1, 0–0, 4–2)

NHL Stanley Cup, åttondelsfinal, KeyBank Center

Första perioden: 0–1 (10.52) Morgan Geekie (David Pastrnak, Nikita Zadorov).

Tredje perioden: 0–2 (41.08) Elias Lindholm (Morgan Geekie, David Pastrnak), 1–2 (52.01) Tage Thompson (Peyton Krebs), 2–2 (55.44) Tage Thompson (Alex Tuch), 3–2 (56.36) Mattias Samuelsson (Jack Quinn), 4–2 (58.48) Alex Tuch (Tage Thompson, Owen Power), 4–3 (59.52) David Pastrnak (Morgan Geekie).

