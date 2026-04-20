Vegas fick drömstart mot Utah Mammoth

Vegas segrade – 4–2 mot Utah Mammoth

Nic Dowd matchvinnare för Vegas

Vegas gjorde tre raka mål

Med 4–2 (0–1, 1–1, 3–0) hemma mot Utah Mammoth har Vegas tagit greppet i NHL Stanley Cup, åttondelsfinal. Vegas leder matchserien med 1-0.

Utah Mammoth nästa för Vegas

Logan Cooley gav Utah Mammoth ledningen efter 19 minuter på passning från Nate Schmidt och Lawson Crouse.

Colton Sissons kvitterade för Vegas efter 3.44 in i andra perioden assisterad av Cole Smith och Brayden McNabb. Efter 5.07 i andra perioden slog Kevin Stenlund till på pass av Sean Durzi och Ian Cole och gav Utah Mammoth ledningen.

Vegas vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–2 till 4–2 i tredje perioden. Barbasjevs 4–2-mål kom med knappt två minuter kvar av matchen.

Nästa match spelas på onsdag 03.30 i T-Mobile Arena.

Vegas–Utah Mammoth 4–2 (0–1, 1–1, 3–0)

NHL Stanley Cup, åttondelsfinal, T-Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (19.49) Logan Cooley (Nate Schmidt, Lawson Crouse).

Andra perioden: 1–1 (23.44) Colton Sissons (Cole Smith, Brayden McNabb), 1–2 (25.07) Kevin Stenlund (Sean Durzi, Ian Cole).

Tredje perioden: 2–2 (45.33) Mark Stone (Tomas Hertl, Mitch Marner), 3–2 (47.20) Nic Dowd (Noah Hanifin, Colton Sissons), 4–2 (58.21) Ivan Barbasjev (Noah Hanifin).

Ställning i serien: Vegas–Utah Mammoth 1–0

Nästa match:

22 april, 03.30, Vegas–Utah Mammoth, i T-Mobile Arena