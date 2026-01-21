Östersunds IK vann på hemmaplan mot Modo Hockey

Östersunds IK segrade – 3–1 mot Modo Hockey

Linus Videll matchvinnare för Östersunds IK

Andra raka förlusten för Modo Hockey

Östersunds IK vände och vann på hemmaplan mot Modo Hockey i hockeyallsvenskan. Matchen på onsdagen slutade 3–1 (0–1, 2–0, 1–0).

Östersunds IK–Modo Hockey – mål för mål

Modo Hockey tog ledningen efter 18 minuters spel genom Sebastian Ohlsson efter förarbete från Viktor Persson och Jacob Bjerselius.

Samuel Solem kvitterade för Östersunds IK efter 13 sekunder in i andra perioden. Östersunds IK gjorde också 2–1 efter 16.30 i andra perioden när Linus Videll slog till på pass av Leo Sundqvist och Daniel Öhrn.

Laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 20 sekunder kvar att spela genom Alexander Anderberg med assist av Anton Klint. Anderberg fullbordade därmed Östersunds IK:s vändning.

Fredag 23 januari möter Östersunds IK Västerås borta 19.00 och Modo Hockey möter SSK hemma 18.00.

Östersunds IK–Modo Hockey 3–1 (0–1, 2–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (18.50) Sebastian Ohlsson (Viktor Persson, Jacob Bjerselius).

Andra perioden: 1–1 (20.13) Samuel Solem, 2–1 (36.30) Linus Videll (Leo Sundqvist, Daniel Öhrn).

Tredje perioden: 3–1 (59.40) Alexander Anderberg (Anton Klint).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 2-0-3

Modo Hockey: 2-0-3

Nästa match:

Östersunds IK: Västerås IK, borta, 23 januari 19.00

Modo Hockey: Södertälje SK, hemma, 23 januari 18.00