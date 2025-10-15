Östersunds IK bröt tunga sviten mot Oskarshamn

Östersunds IK vann med 3–2 mot Oskarshamn

Maksim Semjonov matchvinnare för Östersunds IK

Vimmerby nästa motstånd för Östersunds IK

Det blev fyra raka förluster i hockeyallsvenskan för Östersunds IK. Men på onsdagen hemma mot Oskarshamn kom trendbrottet. Matchen i Östersund Arena slutade 3–2 (1–0, 1–1, 1–1).

Erik Thorwalls gjorde 1–0 till Östersunds IK efter bara 2.22 på pass av Linus Videll och Adrian Carnebo. Efter 44 sekunder i andra perioden gjorde Östersunds IK 2–0 genom Samuel Solem.

Oskarshamn reducerade dock till 2–1 genom Joni Ikonen tidigt i perioden av perioden. Östersunds IK utökade ledningen på nytt genom Maksim Semjonov efter 1.37 i tredje perioden.

Teemu Olavi Lepaus reducerade förvisso men närmare än 3–2 kom inte Oskarshamn.

Det här var Östersunds IK:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Oskarshamns sjätte uddamålsförlust.

På fredag 17 oktober 19.00 spelar Östersunds IK hemma mot Vimmerby och Oskarshamn borta mot Bik Karlskoga.

Östersunds IK–Oskarshamn 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 1–0 (2.22) Erik Thorwalls (Linus Videll, Adrian Carnebo).

Andra perioden: 2–0 (20.44) Samuel Solem (Daniel Öhrn, Linus Videll), 2–1 (23.20) Joni Ikonen (Teemu Olavi Lepaus, Pontus Näsén).

Tredje perioden: 3–1 (41.37) Maksim Semjonov (Oliver Kandergård, Alexander Anderberg), 3–2 (51.25) Teemu Olavi Lepaus (Joni Ikonen, Herman Träff).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 1-1-3

Oskarshamn: 2-1-2

Nästa match:

Östersunds IK: Vimmerby HC, hemma, 17 oktober

Oskarshamn: BIK Karlskoga, borta, 17 oktober