Östersund vann på nytt – 5–1 mot Kalix

Östersund-seger med 5–1 mot Kalix

Östersunds nionde seger på de senaste tio matcherna

Lukas Nilsson med två mål för Östersund

Östersund är svårslaget i U20 region norr topp 8 herr. Mot Kalix på bortaplan i Part Arena på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 5–1 (1–0, 2–1, 2–0) och har nu sex segrar i rad.

– Det är en speciell match vi är kort om folk men vi växer in i den och gör det jättebra många stunder Special teams funkade idag Vi tar steg i rätt riktning varje dag och blir bättre och bättre. Det är en bra grupp som känner varandra sedan några år tillbaka det är viktigt för kemin och att man vill jobba för varandra. Vi ställer höga krav och vill fortsätta utvecklas, kommenterade Östersunds assisterande tränare Gustav Marnetoft.

Theo Lindström blev matchvinnare

Anton Johansson gjorde 1–0 till Östersund efter elva minuter framspelad av Edvin Bertils och Melvin Svedén.

Kalix kvitterade till 1–1 genom Rainers Pavlovics i andra perioden.

Östersund gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Theo Lindström och Lukas Nilsson.

7.19 in i tredje perioden nätade Östersunds Lukas Nilsson återigen och ökade ledningen. Efter 16.37 nätade Marek Balog framspelad av Kalle Ångström och Theo Crambert och ökade ledningen för Östersund.

Med en omgång kvar är Kalix på femte plats i tabellen medan Östersund är på andra plats. Östersund var sexa i tabellen för 22 dagar sedan, men har fått ett lyft.

När lagen möttes senast vann Östersund med 5–2.

Söndag 15 februari möter Kalix Sundsvall U20 hemma 11.30 och Östersund möter Boden borta 10.20.

Kalix–Östersund 1–5 (0–1, 1–2, 0–2)

U20 region norr topp 8 herr, Part Arena

Första perioden: 0–1 (11.07) Anton Johansson (Edvin Bertils, Melvin Svedén).

Andra perioden: 1–1 (27.38) Rainers Pavlovics, 1–2 (35.02) Theo Lindström (Wilmer Ramstedt), 1–3 (35.32) Lukas Nilsson (Julian Forsberg).

Tredje perioden: 1–4 (47.19) Lukas Nilsson, 1–5 (56.37) Marek Balog (Kalle Ångström, Theo Crambert).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 2-0-3

Östersund: 5-0-0

Nästa match:

Kalix: IF Sundsvall J20, hemma, 15 februari 11.30

Östersund: Bodens HF, borta, 15 februari 10.20