Oskarsson och Hälldahl nyckelspelare när Örnsköldsvik Hockey vann mot Falu IF

Örnsköldsvik Hockey-seger med 4–2 mot Falu IF

Tobias Oskarsson matchvinnare för Örnsköldsvik Hockey

Surahammar blir nästa motstånd för Falu IF

Örnsköldsvik Hockey vann i Lugnets Ishall mot Falu IF i hockeyettan norra på söndagen. Ställningen var lika i tredje perioden innan Tobias Oskarsson gjorde 2–3 och Felix Hälldahl en minut senare gjorde 2–4. Matchen slutade 2–4 (1–1, 0–0, 1–3).

Kiruna nästa för Örnsköldsvik Hockey

Första perioden var jämn. Falu IF inledde bäst och tog ledningen genom Oliver Pentler efter 7.42, men Örnsköldsvik Hockey kvitterade genom Vilmer Grundström efter 11.56.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. 5.56 in i tredje perioden slog Emil Eklund till på pass av Elias Boström och gav laget ledningen.

13.47 in i perioden nätade Falu IF:s Anton Karlsson på pass av Filip Hedberg och Oliver Pentler och kvitterade.

Efter 16.20 nätade Tobias Oskarsson på pass av Vilmer Grundström och gav Örnsköldsvik Hockey ledningen. Målet var Tobias Oskarssons femte i hockeyettan norra.

Efter 17.48 nätade Felix Hälldahl och ökade ledningen för Örnsköldsvik Hockey. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Falu IF tar sig an Surahammar i nästa match borta söndag 2 november 16.00. Örnsköldsvik Hockey möter Kiruna borta lördag 1 november 15.00.

Falu IF–Örnsköldsvik Hockey 2–4 (1–1, 0–0, 1–3)

Hockeyettan norra, Lugnets Ishall

Första perioden: 1–0 (7.42) Oliver Pentler (Anton Karlsson), 1–1 (11.56) Vilmer Grundström (Tobias Oskarsson, Elias Hallin).

Tredje perioden: 1–2 (45.56) Emil Eklund (Elias Boström), 2–2 (53.47) Anton Karlsson (Filip Hedberg, Oliver Pentler), 2–3 (56.20) Tobias Oskarsson (Vilmer Grundström), 2–4 (57.48) Felix Hälldahl.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu IF: 2-1-2

Örnsköldsvik Hockey: 3-1-1

Nästa match:

Falu IF: Surahammars IF, borta, 2 november

Örnsköldsvik Hockey: Kiruna IF, borta, 1 november