Oskarshamn avgjorde i tredje perioden i segern mot Troja-Ljungby

Oskarshamn vann matchen hemma mot Troja-Ljungby i hockeyallsvenskan efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Oskarshamn drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 7–4 (3–2, 1–2, 3–0).

Segern var Oskarshamns femte på de senaste sex matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Ludvig Östman matchvinnare för Oskarshamn

Oskarshamn dominerade i första perioden som laget vann med 3–2.

I andra perioden var det i stället Troja-Ljungby som hade greppet. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Oskarshamn spelade bra i tredje perioden och gick från 4–4 till 7–4 genom mål av Ludvig Östman, Teemu Olavi Lepaus och Melker Eriksson och avgjorde matchen.

Troja-Ljungbys Allan Mcshane stod för tre poäng, varav två mål och Linus Skager hade tre assists. Teemu Olavi Lepaus gjorde två mål och totalt tre poäng för Oskarshamn.

Onsdag 3 december 19.00 möter Oskarshamn Almtuna hemma i Be-Ge Hockey Center medan Troja-Ljungby spelar hemma mot Modo Hockey.

Oskarshamn–Troja-Ljungby 7–4 (3–2, 1–2, 3–0)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (2.51) Victor Johansson (Hampus Karlsson), 1–1 (5.04) Joel Wahlgren (Max Wahlgren, Tom Hedberg), 2–1 (8.29) Teemu Olavi Lepaus (Isac Jonsson, Filiph Engsund), 2–2 (9.07) Albin Nilsson (Linus Skager, Allan Mcshane), 3–2 (15.29) Sören Dietz Larsen (Ville Jonsson, Filip Sveningsson).

Andra perioden: 4–2 (21.52) Herman Träff (Pontus Näsén, Teemu Olavi Lepaus), 4–3 (28.15) Allan Mcshane (Linus Skager), 4–4 (39.55) Allan Mcshane (Linus Skager).

Tredje perioden: 5–4 (49.13) Ludvig Östman (Joel Svensson, Viggo Nordlund), 6–4 (53.32) Teemu Olavi Lepaus (Joni Ikonen, Pontus Näsén), 7–4 (59.20) Melker Eriksson (Herman Hansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 4-0-1

Troja-Ljungby: 0-1-4

Nästa match:

Oskarshamn: Almtuna IS, hemma, 3 december

Troja-Ljungby: Modo Hockey, hemma, 3 december