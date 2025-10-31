Oskarshamn avgjorde i sista perioden och vann mot SSK

Seger för Oskarshamn med 2–1 mot SSK

Viggo Nordlund matchvinnare för Oskarshamn

Andra raka segern för Oskarshamn

Oskarshamn vann hemma mot SSK i hockeyallsvenskan med 2–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Oskarshamn avgjorde i sista perioden.

Oskarshamn–SSK – mål för mål

Första perioden var jämn. Oskarshamn inledde bäst och tog ledningen genom Joni Ikonen efter 5.02, men SSK kvitterade genom Filip Engarås i slutet av perioden.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Viggo Nordlund gav Oskarshamn ledningen tidigt i tredje perioden. 2–1-målet blev matchens sista.

Det här var Oskarshamns andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också SSK:s fjärde uddamålsförlust.

För Oskarshamn gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan SSK är på tolfte plats. Ett fint lyft i tabellen för Oskarshamn som så sent som den 1 oktober låg på elfte plats.

I nästa match möter Oskarshamn Västerås borta på söndag 2 november 14.00. SSK möter Modo Hockey lördag 8 november 15.00 hemma.

Oskarshamn–SSK 2–1 (1–1, 0–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (5.02) Joni Ikonen (Filiph Engsund, Teemu Olavi Lepaus), 1–1 (19.42) Filip Engarås.

Tredje perioden: 2–1 (42.01) Viggo Nordlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 3-1-1

SSK: 1-2-2

Nästa match:

Oskarshamn: Västerås IK, borta, 2 november

SSK: Modo Hockey, hemma, 8 november