Oskarshamn avgjorde i sista perioden och vann mot SSK
- Seger för Oskarshamn med 2–1 mot SSK
- Viggo Nordlund matchvinnare för Oskarshamn
- Andra raka segern för Oskarshamn
Oskarshamn vann hemma mot SSK i hockeyallsvenskan med 2–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Oskarshamn avgjorde i sista perioden.
Oskarshamn–SSK – mål för mål
Första perioden var jämn. Oskarshamn inledde bäst och tog ledningen genom Joni Ikonen efter 5.02, men SSK kvitterade genom Filip Engarås i slutet av perioden.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Viggo Nordlund gav Oskarshamn ledningen tidigt i tredje perioden. 2–1-målet blev matchens sista.
Det här var Oskarshamns andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också SSK:s fjärde uddamålsförlust.
För Oskarshamn gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan SSK är på tolfte plats. Ett fint lyft i tabellen för Oskarshamn som så sent som den 1 oktober låg på elfte plats.
I nästa match möter Oskarshamn Västerås borta på söndag 2 november 14.00. SSK möter Modo Hockey lördag 8 november 15.00 hemma.
Oskarshamn–SSK 2–1 (1–1, 0–0, 1–0)
Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center
Första perioden: 1–0 (5.02) Joni Ikonen (Filiph Engsund, Teemu Olavi Lepaus), 1–1 (19.42) Filip Engarås.
Tredje perioden: 2–1 (42.01) Viggo Nordlund.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Oskarshamn: 3-1-1
SSK: 1-2-2
Nästa match:
Oskarshamn: Västerås IK, borta, 2 november
SSK: Modo Hockey, hemma, 8 november
