ÖSK/Ö-vik U18 bröt tuffa sviten med 6–5 mot Njurunda U18

ÖSK/Ö-vik U18 vann med 6–5 mot Njurunda U18

Hugo Häggmark matchvinnare för ÖSK/Ö-vik U18

Njurunda U18:s sjätte raka förlust

Det blev 13 raka nederlag i U18 division 1 norra B fortsättning herr för ÖSK/Ö-vik U18. Men på måndagen borta mot Njurunda U18 kom trendbrottet. Matchen i Modin & Zetterberg Hallen slutade 5–6 (3–2, 2–1, 0–3).

– Det är såklart skönt att vi bryter den sviten och får med oss en vinst. Vi växer in i matchen mer och mer och är som bäst i den sista perioden. Grabbarna visar en stark vilja och jobbar hårt hela vägen in, vilket till slut ger utdelning, tyckte ÖSK/Ö-vik U18:s tränare André Strandman.

Hugo Häggmark slog till 17.15 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 6–5-mål.

Med det tog bortalaget ÖSK/Ö-vik U18 en skön revansch, eftersom Njurunda U18 vann senaste mötet lagen emellan med hela 5–0.

AIK-Hockey Härnösand U18 nästa för ÖSK/Ö-vik U18

Njurunda U18 var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 5–3.

ÖSK/Ö-vik U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 5–3 till 5–6 i tredje perioden. Det sista målet kom med knappt tre minuter kvar av matchen.

Neo Lundqvist gjorde ett mål för ÖSK/Ö-vik U18 och spelade fram till tre mål. Theo Olofsson gjorde ett mål och totalt tre poäng för Njurunda U18.

Resultatet innebär att Njurunda U18 ligger kvar på nionde plats och ÖSK/Ö-vik U18 sist, på tionde plats i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Njurunda U18 och ÖSK/Ö-vik U18 den här säsongen. Njurunda SK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. ÖSK HK/Örnsköldsvik HF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Njurunda U18 tar sig an Ånge U18 i nästa match hemma onsdag 25 februari 19.30. ÖSK/Ö-vik U18 möter AIK-Hockey Härnösand U18 borta torsdag 26 februari 19.30.

Njurunda U18–ÖSK/Ö-vik U18 5–6 (3–2, 2–1, 0–3)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 1–0 (6.34) Theo Olofsson, 2–0 (10.51) Anton Östblom (Theo Olofsson), 3–0 (11.14) Anton Östblom (Hjalmar Hällström, Theo Olofsson), 3–1 (13.59) Albin Hammarberg (Walter Stoltz, Albin Nordqvist), 3–2 (16.19) Neo Lundqvist.

Andra perioden: 4–2 (21.03) Nemo Norberg (Hjalmar Hällström), 4–3 (23.23) Zack Sjöblom (Neo Lundqvist), 5–3 (33.32) Alfred Lindholm (Nemo Norberg, Anton Inkinen).

Tredje perioden: 5–4 (45.02) Albin Hammarberg (Neo Lundqvist), 5–5 (48.44) Zack Sjöblom (Vincent Timander), 5–6 (57.15) Hugo Häggmark (Neo Lundqvist, Albert Kronström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda U18: 0-0-5

ÖSK/Ö-vik U18: 1-0-4

Nästa match:

Njurunda U18: Ånge IK, hemma, 25 februari 19.30

ÖSK/Ö-vik U18: AIK-Hockey Härnösand/Kramfors-Alliansen, borta, 26 februari 19.30