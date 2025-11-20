Oscar Nilsgren låg bakom segern för Alvesta mot Jonstorp

Ett hattrick stod Alvestas Oscar Nilsgren för i matchen mot Jonstorp i U18 division 1 syd C herr. Alvesta vann på hemmaplan med 6–5 (0–2, 3–1, 3–2).

Viktor Hermander slog till 18.49 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 6–5-mål.

När Alvesta och Jonstorp senast gjorde upp var Jonstorp klart bättre och vann med hela 7–1. Nu kom alltså revanschen för Alvesta.

Olle Permevik gjorde 1–0 till Jonstorp efter bara 1.41 framspelad av Lowe Holmer och Herman Jung.

Laget gjorde 0–2 efter 8.37 när Lowe Holmer hittade rätt med assist av Lucas Käller och Jakob Johansson.

Alvesta förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Alvesta gick med två raka mål i tredje perioden upp i en 5–3-ledning innan Jonstorp svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Sam Holmberg för framspelad av Jakob Johansson och Eric Stjärnborg efter 11.03.

I slutminuterna var det dock Alvesta som punkterade matchen. Viktor Hermander gjorde matchavgörande 6–5 efter 18.49, på pass av Jesper Johansson och Love Lihné.

Jakob Johansson gjorde ett mål för Jonstorp och tre assist och Eric Stjärnborg stod för tre poäng, varav ett mål. Oscar Nilsgren gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål för Alvesta och Melvin Andersson hade tre assists.

Det här var Alvestas tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Jonstorps andra uddamålsförlust.

Med fyra omgångar kvar är Alvesta på femte plats i tabellen medan Jonstorp är på fjärde plats.

I nästa match, söndag 23 november möter Alvesta Mörrums GoIS J18 borta i Jössarinken 15.00 medan Jonstorp spelar hemma mot KRIF Hockey J18 12.00.

Alvesta–Jonstorp 6–5 (0–2, 3–1, 3–2)

U18 division 1 syd C herr, Virdavallens Ishall

Första perioden: 0–1 (1.41) Olle Permevik (Lowe Holmer, Herman Jung), 0–2 (8.37) Lowe Holmer (Lucas Käller, Jakob Johansson).

Andra perioden: 1–2 (20.29) Oscar Nilsgren (Melvin Andersson, Matteo Andersson), 1–3 (29.23) Jakob Johansson (Eric Stjärnborg, Max Börjesson), 2–3 (30.45) Matteo Andersson (Oscar Nilsgren, Melvin Andersson), 3–3 (39.35) Jesper Johansson (Isak Torstensson, Simon Runevad).

Tredje perioden: 4–3 (45.10) Oscar Nilsgren (Wilhelm Sundberg, Erik Runnemalm), 5–3 (49.16) Oscar Nilsgren (Melvin Andersson), 5–4 (49.26) Eric Stjärnborg (Sam Holmberg, Jakob Johansson), 5–5 (51.03) Sam Holmberg (Jakob Johansson, Eric Stjärnborg), 6–5 (58.49) Viktor Hermander (Jesper Johansson, Love Lihné).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alvesta: 3-1-1

Jonstorp: 2-0-3

Nästa match:

Alvesta: Mörrums GoIS IK, borta, 23 november

Jonstorp: KRIF Hockey, hemma, 23 november