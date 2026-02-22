Orsas starka svit mot Falu 2 fortsätter
- Orsa vann med 9–1 mot Falu 2
- Orsas femte seger på de senaste sex matcherna
- Tredje raka segern för Orsa
Orsa fortsätter att ha det lätt mot Falu 2 i U18 division 1 västra B vår. På söndagen vann Orsa på nytt – den här gången med hela 9–1 hemma i Orsa Ishall. Det var Orsas 13:e raka seger mot Falu 2.
Segern var Orsas femte på de senaste sex matcherna.
Orsa–Falu 2 – mål för mål
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Orsa IK vunnit.
Nästa motstånd för Orsa är Borlänge Hockey 2. Lagen möts i sista omgången söndag 8 mars 13.15 i Orsa Ishall. Falu 2 tar sig an Borlänge Hockey 2 borta söndag 1 mars 12.00.
