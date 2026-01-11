Orsa slog Avesta i måljämn match i Avestahallen

Orsa-seger med 6–5 mot Avesta

Vilmer Gräll matchvinnare för Orsa

Tre raka mål för Orsa

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för Orsa borta mot Avesta i U18 division 1 västra B vår på söndagen. Segermålet för Orsa stod Vilmer Gräll för med bara 60 sekunder kvar av slutperioden. Matchen slutade 6–5 (1–1, 2–3, 3–1).

Ludvika/Smedjebacken nästa för Orsa

Cesar Oscarsson gjorde 1–0 till Avesta efter 6.51 efter förarbete av Oliver Almkärr och Loui Thorén Hedblom. Orsa kvitterade till 1–1 efter 16.15 när Vilmer Gräll fick träff på pass av Oscar Ytterbring.

Avesta spelade bäst i andra perioden. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 4–3.

Elias Holmgren och Jakob Jerkgård låg sen bakom vändningen till 4–5 för Orsa.

Avesta kvitterade till 5–5 genom Cesar Oscarsson i tredje perioden.

Orsa kunde dock avgöra till 5–6 med 1.60 kvar av matchen genom Vilmer Gräll.

Victor Österberg gjorde två mål för Avesta och spelade dessutom fram till två mål. Vilmer Gräll gjorde två mål och spelade fram till ett mål, Oscar Ytterbring stod för tre poäng, varav ett mål och Jakob Jerkgård gjorde två mål och en assist för Orsa.

Orsa vann senast lagen möttes med 5–2 i Avestahallen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 18 januari. Då möter Avesta Falu 2 i Lugnets Ishall 17.30. Orsa tar sig an Ludvika/Smedjebacken hemma 13.15.

Avesta–Orsa 5–6 (1–1, 3–2, 1–3)

U18 division 1 västra B vår, Avestahallen

Första perioden: 1–0 (6.51) Cesar Oscarsson (Oliver Almkärr, Loui Thorén Hedblom), 1–1 (16.15) Vilmer Gräll (Oscar Ytterbring).

Andra perioden: 1–2 (23.55) Jakob Jerkgård (Harry Bogg, Ludwig Grudd), 2–2 (26.36) Felix Andersson (Anton Falk, Victor Österberg), 3–2 (31.14) Victor Österberg (Eddie Malta), 4–2 (34.54) Victor Österberg (Theo Lindberg, Loui Thorén Hedblom), 4–3 (38.22) Oscar Ytterbring (Harry Bogg, Jakob Jerkgård).

Tredje perioden: 4–4 (42.13) Elias Holmgren (Vilmer Gräll), 4–5 (52.13) Jakob Jerkgård (William Enlund, Elias Holmgren), 5–5 (54.12) Cesar Oscarsson (Victor Österberg, Willy Pettersson), 5–6 (59.00) Vilmer Gräll (Oscar Ytterbring).

Nästa match:

Avesta: Falu IF 2, borta, 18 januari 17.30

Orsa: Ludvika HF/Smedjebackens HC, hemma, 18 januari 13.15