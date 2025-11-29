Örebro tog ännu en seger – 8–3 mot Forshaga

Örebro vann med 8–3 mot Forshaga

Örebros nionde seger på de senaste nio matcherna

Franz Moritzen med två mål för Örebro

Segertåget fortsätter för Örebro. Mot Forshaga på bortaplan i Ängevi Ishall på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 8–3 (4–0, 3–1, 1–2) och har nu nio segrar i rad i U20 Div 1 västra B herr.

Oscar Lindblom bakom Örebros seger

Örebro var starkast i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Örebro hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 0–5 efter 2.55 genom Franz Moritzen och gick upp till 0–6 innan Forshaga svarade.

I periodpausen hade Örebro ledningen med 1–7.

Forshaga hade greppet över spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 2–1 men Örebro kunde hålla undan och vinna matchen med 8–3.

Franz Moritzen gjorde två mål för Örebro och spelade dessutom fram till ett mål, Dovydas Supranavicius hade tre assists och Axel Rydén stod för tre poäng, varav ett mål.

Den 21 februari möts lagen återigen, då i Trängens IP.

Nästa motstånd för Forshaga är Sunne. Lagen möts torsdag 11 december 19.30 i Helmia Arena. Örebro tar sig an Kils AIK U20 hemma lördag 6 december 11.00.

Forshaga–Örebro 3–8 (0–4, 1–3, 2–1)

U20 Div 1 västra B herr, Ängevi Ishall

Första perioden: 0–1 (1.31) Filip Wiktorsson (Dovydas Supranavicius, Axel Rydén), 0–2 (10.08) Franz Moritzen (Dovydas Supranavicius), 0–3 (12.40) Liam Hallström, 0–4 (13.25) Oscar Lindblom (Edwin Lööw, Franz Moritzen).

Andra perioden: 0–5 (22.55) Franz Moritzen (Edwin Lööw, Oscar Lindblom), 0–6 (29.07) Axel Rydén, 1–6 (34.45) Alexander Eriksson (Nils Josefsson), 1–7 (37.03) Lucas Stigell (Axel Rydén, Filip Wiktorsson).

Tredje perioden: 2–7 (40.46) Wilmer Ellström, 2–8 (56.06) Max Palmroth (Dovydas Supranavicius), 3–8 (57.16) Albin Lindner (Elis Thorn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 1-0-4

Örebro: 5-0-0

Nästa match:

Forshaga: Sunne IK, borta, 11 december

Örebro: Kils AIK IK U23, hemma, 6 december