Örebro ny serieledare efter 5–4 mot BIK Karlskoga J18

Örebro vann med 5–4 mot BIK Karlskoga J18

Örebros nionde seger på de senaste tio matcherna

Franz Moritzen tvåmålsskytt för Örebro

Örebro är ny serieledare i U20 Div 1 västra B herr efter bortaseger med 5–4 (1–1, 2–2, 2–1) mot BIK Karlskoga J18. Örebro leder serien tre poäng före Kumla som dock har en match mindre spelad. BIK Karlskoga J18 ligger på tredje plats i tabellen.

Franz Moritzen stod för Örebros avgörande mål 16.02 in i tredje perioden.

Det var bortaseger nummer sju i rad för Örebro.

Örebros Franz Moritzen tvåmålsskytt

Franz Moritzen gav Örebro ledningen efter tio minuters spel med assist av Edwin Lööw och Lucas Forsman.

BIK Karlskoga J18 kvitterade när Louie Ladréhn hittade rätt assisterad av Felix Erngren och Lukas Björkblom efter 15.02.

Örebro gjorde 1–2 genom Lucas Stigell efter 12.37 i andra perioden.

BIK Karlskoga J18 kvitterade till 2–2 genom Lukas Björkblom med 4.45 kvar att spela av perioden.

Efter 16.31 gjorde Örebro 2–3 genom Sac Granqvist.

BIK Karlskoga J18 gjorde 3–3 genom Felix Erngren efter 19.21 av perioden.

BIK Karlskoga J18 tog ledningen med 4–3, återigen genom Lukas Björkblom som gjorde sitt andra mål efter 3.08 i tredje perioden.

Därefter fixade Örebros Franz Moritzen och Dovydas Supranavicius att laget vände underläge till ledning med 4–5.

Örebros Edwin Lööw hade fyra assists och Franz Moritzen gjorde två mål och spelade fram till ett mål. Lukas Björkblom stod för fyra poäng, varav två mål för BIK Karlskoga J18 och Louie Ladréhn gjorde ett mål och totalt tre poäng.

BIK Karlskoga J18 har tre vinster och två förluster och 30–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Örebro har fyra vinster och en förlust och 28–18 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Örebro HUF med 4–2.

I nästa match, lördag 20 december möter BIK Karlskoga J18 Forshaga borta i Ängevi Ishall 15.00 medan Örebro spelar hemma mot Hammarö J20 11.00.

BIK Karlskoga J18–Örebro 4–5 (1–1, 2–2, 1–2)

U20 Div 1 västra B herr, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (10.07) Franz Moritzen (Edwin Lööw, Lucas Forsman), 1–1 (15.02) Louie Ladréhn (Felix Erngren, Lukas Björkblom).

Andra perioden: 1–2 (32.37) Lucas Stigell (Lucas Forsman, Franz Moritzen), 2–2 (35.15) Lukas Björkblom (Louie Ladréhn), 2–3 (36.31) Sac Granqvist (Edwin Lööw, Ludwig Svärd), 3–3 (39.21) Felix Erngren (Lukas Björkblom, Louie Ladréhn).

Tredje perioden: 4–3 (43.08) Lukas Björkblom, 4–4 (53.09) Dovydas Supranavicius (Edwin Lööw), 4–5 (56.02) Franz Moritzen (Edwin Lööw).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J18: 3-1-1

Örebro: 4-0-1

Nästa match:

BIK Karlskoga J18: Forshaga IF, borta, 20 december 15.00

Örebro: Hammarö HC, hemma, 20 december 11.00