Örebro HUF 1:s segerrad fortsätter efter 4–1 mot Kumla Hockey J18

Seger för Örebro HUF 1 med 4–1 mot Kumla Hockey J18

Örebro HUF 1:s Edwin Lööw tvåmålsskytt

Fjärde raka segern för Örebro HUF 1

Det fortsätter gå bra för formstarka Örebro HUF 1 i U18 division 1 västra C vår. På söndagen mötte laget Kumla Hockey J18 på bortaplan i Ica Maxi Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad och är fortfarande obesegrat i år. Segerresultatet mot Kumla Hockey J18 blev 4–1 (1–1, 2–0, 1–0).

Edwin Lööw med två mål för Örebro HUF 1

Kumla Hockey J18 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 1.15 slog Mio Jovander till med assist av Liam Borehed och Gustav Wilhelmsson. Örebro HUF 1 kvitterade till 1–1 snabbt. Efter 4.52 nätade Sac Granqvist efter förarbete av Henrik Persson och Emil Pihl.

Örebro HUF 1 gjorde också 1–2 efter 10.08 i andra perioden när Edwin Lööw slog till framspelad av Emil Pihl och Alvin Sjöberg. Edwin Lööw gjorde dessutom 1–3 efter 18.31 på pass av Willy Toresson och Sac Granqvist.

Alvin Sjöberg stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.05 kvar att spela på pass av Arvid Nilsson.

När lagen senast möttes blev det seger för Örebro HUF 1 med 7–4.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Örebro HUF:1 vunnit.

Kumla Hockey J18 tar sig an Köping IF 2 i nästa match hemma söndag 22 februari 15.00.

Kumla Hockey J18–Örebro HUF 1 1–4 (1–1, 0–2, 0–1)

U18 division 1 västra C vår, Ica Maxi Arena

Första perioden: 1–0 (1.15) Mio Jovander (Liam Borehed, Gustav Wilhelmsson), 1–1 (4.52) Sac Granqvist (Henrik Persson, Emil Pihl).

Andra perioden: 1–2 (30.08) Edwin Lööw (Emil Pihl, Alvin Sjöberg), 1–3 (38.31) Edwin Lööw (Willy Toresson, Sac Granqvist).

Tredje perioden: 1–4 (58.55) Alvin Sjöberg (Arvid Nilsson).

Nästa match:

Kumla Hockey J18: Köping IF:2, hemma, 22 februari 15.00