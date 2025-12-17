Örebro Hockey Ungdom J18 tog hem segern mot Kristinehamns HT J18 på bortaplan

Örebro Hockey Ungdom J18-seger med 9–5 mot Kristinehamns HT J18

Liam Hindersson avgjorde för Örebro Hockey Ungdom J18

Andra raka segern för Örebro Hockey Ungdom J18

Örebro Hockey Ungdom J18 vann mötet i U18 division 1 västra D herr på bortaplan mot Kristinehamns HT J18, med 9–5 (1–1, 4–2, 4–2).

Kristinehamns HT J18–Örebro Hockey Ungdom J18 – mål för mål

Örebro Hockey Ungdom J18 tog ledningen efter 17 minuters spel genom Douglas Rosell framspelad av Liam Hindersson och Max Larsson.

Kristinehamns HT J18 kvitterade till 1–1 i slutsekunderna av första perioden genom Noel Eriksson efter pass från William Ek.

I andra perioden var det Örebro Hockey Ungdom J18 som spelade bäst. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 3–5.

Bortalaget var starkast i även i tredje perioden. Laget vann perioden med 2–4 och matchen med 9–5.

Douglas Rosell gjorde ett mål för Örebro Hockey Ungdom J18 och spelade fram till fyra mål, Liam Hindersson stod för fyra poäng, varav tre mål, Melker Samuelsson gjorde tre mål och Tore Hedlund gjorde två mål och ett assist. William Ek hade fyra assists för Kristinehamns HT J18, Noel Eriksson gjorde två mål och totalt tre poäng och Olle Dröschmeister gjorde tre mål.

U18 division 1 västra D herr är nu färdigspelad. Kristinehamns HT J18 slutar på femte plats och Örebro Hockey Ungdom J18 på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann Kristinehamn med 5–2.

Kristinehamns HT J18–Örebro Hockey Ungdom J18 5–9 (1–1, 2–4, 2–4)

U18 division 1 västra D herr, Björkhallen

Första perioden: 0–1 (17.47) Douglas Rosell (Liam Hindersson, Max Larsson), 1–1 (19.58) Noel Eriksson (William Ek).

Andra perioden: 1–2 (20.53) Tore Hedlund, 1–3 (28.24) Tore Hedlund (Douglas Rosell, Hannes Minkkinen Andersson), 2–3 (30.13) Olle Dröschmeister, 2–4 (32.31) Melker Samuelsson (Olle Fröyseth), 2–5 (37.04) Liam Hindersson (Douglas Rosell), 3–5 (37.28) Olle Dröschmeister (William Ek, Noel Eriksson).

Tredje perioden: 4–5 (41.09) Noel Eriksson (William Ek), 4–6 (43.10) Liam Hindersson (Douglas Rosell, Hannes Hjulström), 4–7 (46.04) Melker Samuelsson (Hannes Minkkinen Andersson), 4–8 (47.43) Liam Hindersson (Douglas Rosell), 5–8 (48.33) Olle Dröschmeister (William Ek), 5–9 (51.34) Melker Samuelsson (Hampus Ahlenius, Tore Hedlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristinehamns HT J18: 1-0-4

Örebro Hockey Ungdom J18: 2-0-3