Örebro Hockey Ungdom J18 för starka – Viking HC J18 föll i förlängningen

Örebro Hockey Ungdom J18-seger med 3–2 efter förlängning

Oliver Franke med tre mål för Örebro Hockey Ungdom J18

Viking HC J18 nu andra, Örebro Hockey Ungdom J18 på femte plats

Viking HC J18 lyckades inte ta hem segern hemma mot Örebro Hockey Ungdom J18 i U18 division 1 västra D herr, utan föll efter förlängning. I förlängningen blev Örebro Hockey Ungdom J18 för starka och avgjorde till 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 1–0).

Segermålet för Örebro Hockey Ungdom J18 stod Oliver Franke för 3.16 in i förlängningen.

Viking HC J18–Örebro Hockey Ungdom J18 – mål för mål

Örebro Hockey Ungdom J18 tog ledningen efter 8.20 genom Oliver Franke framspelad av Douglas Rosell och Malte Lindqvist. Fabian Lindahl och Vilmer Olsen gjorde att Viking HC J18 vände till underläget till ledning med 2–1. 10.53 in i tredje perioden nätade Örebro Hockey Ungdom J18:s Oliver Franke på nytt på pass av Malte Lindqvist och Douglas Rosell och kvitterade. I förlängningen tog det 3.16 till Örebro Hockey Ungdom J18 också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Oliver Franke, framspelad av Douglas Rosell.

Örebro Hockey Ungdom J18:s Douglas Rosell hade tre assists och Oliver Franke gjorde tre mål.

Viking HC J18 har nu sju poäng efter fyra spelade matcher medan Örebro Hockey Ungdom J18 har fem poäng efter tre matcher.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 27 november i Trängens IP.

Nästa motstånd för Viking HC J18 är Arvika/Charlottenberg/Forshaga. Lagen möts söndag 19 oktober 12.30 i Sparbanken Arena.

Viking HC J18–Örebro Hockey Ungdom J18 2–3 (0–1, 2–0, 0–1, 0–1)

U18 division 1 västra D herr, Valhall

Första perioden: 0–1 (8.20) Oliver Franke (Douglas Rosell, Malte Lindqvist).

Andra perioden: 1–1 (22.26) Vilmer Olsen (Eric Blom), 2–1 (26.09) Fabian Lindahl (Viktor Pettersson).

Tredje perioden: 2–2 (50.53) Oliver Franke (Malte Lindqvist, Douglas Rosell).

Förlängning: 2–3 (63.16) Oliver Franke (Douglas Rosell).

Nästa match:

Viking HC J18: Arvika HC/Charlottenbergs HC/Forshaga IF, borta, 19 oktober