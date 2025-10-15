Örebro Hockey U20 slog Färjestad i måljämn match i Behrn Arena

Örebro Hockey U20-seger med 4–3 mot Färjestad

Aapo Vanninen matchvinnare för Örebro Hockey U20

Seger nummer 5 för Örebro Hockey U20

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för Örebro Hockey U20 hemma mot Färjestad i U20 nationell södra på onsdagen. Segermålet för Örebro Hockey U20 stod Aapo Vanninen för med bara 54 sekunder kvar av slutperioden. Matchen slutade 4–3 (2–1, 1–1, 1–1).

Färjestads tränare Niklas Fogström tyckte så här om matchen:

– Örebro vinner väl egentligen rättvist. Vi har en målvakt i Måns Goos som håller oss med i matchen i 60 minuter. Riktigt fin insats. Vi kommer ut blekt, andra bättre och tredje är en bra period från vår sida.

Linköping nästa för Örebro Hockey U20

Örebro Hockey U20 tog ledningen i början av första perioden genom Robbin Stenström.

Färjestad kvitterade till 1–1 genom Oliver Marcelius efter 9.48.

Efter 19.05 i matchen gjorde Örebro Hockey U20 2–1 genom Alexander Command. Örebro Hockey U20 utökade ledningen genom Niklas Aaram Olsen efter 5.06 i andra perioden.

Färjestad reducerade dock på nytt till 3–2 genom Douglas Sättermann med 3.47 kvar att spela av perioden. Färjestad kvitterade också till 3–3 genom Samuel Eriksson i tredje perioden.

Örebro Hockey U20 kunde dock avgöra till 4–3 med 54 sekunder kvar av matchen genom Aapo Vanninen.

Niklas Aaram Olsen gjorde ett mål för Örebro Hockey U20 och spelade dessutom fram till två mål.

Det här var Örebro Hockey U20:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Färjestads fjärde uddamålsförlust.

För Örebro Hockey U20 gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen medan Färjestad är på sjätte plats. Så sent som den 11 oktober låg Färjestad på andra plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Örebro HK med 2–1.

Nästa motstånd för Örebro Hockey U20 är Linköping. Lagen möts fredag 17 oktober 19.00 i Behrn Arena. Färjestad tar sig an Frölunda hemma lördag 25 oktober 15.30.

Örebro Hockey U20–Färjestad 4–3 (2–1, 1–1, 1–1)

U20 nationell södra, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (2.17) Robbin Stenström (Ludvig Andersson, Joel Larsson), 1–1 (9.48) Oliver Marcelius (Douglas Sättermann, Joe Wahlund), 2–1 (19.05) Alexander Command (Ludvig Andersson, Niklas Aaram Olsen).

Andra perioden: 3–1 (25.06) Niklas Aaram Olsen (Axel Elofsson), 3–2 (36.13) Douglas Sättermann (Linus Loob Trygg, Joe Wahlund).

Tredje perioden: 3–3 (52.10) Samuel Eriksson (Wille Johansson, Elias Eriksson), 4–3 (59.06) Aapo Vanninen (Niklas Aaram Olsen, Ossian Carlsson-Moberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U20: 3-0-2

Färjestad: 3-1-1

Nästa match:

Örebro Hockey U20: Linköping HC, hemma, 17 oktober

Färjestad: Frölunda, hemma, 25 oktober