Örebro Hockey U20 serieledare efter seger mot Växjö

Örebro Hockey U20 segrade – 5–2 mot Växjö

Örebro Hockey U20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Örebro Hockey U20:s Niklas Aaram Olsen tvåmålsskytt

Örebro Hockey U20 är ny serieledare i U20 nationell södra efter hemmaseger med 5–2 (3–0, 2–0, 0–2) mot Växjö. Örebro Hockey U20 leder serien tre poäng före Frölunda som dock har en match mindre spelad. Växjö ligger på sjunde plats i tabellen.

Örebro Hockey U20 vann därmed för femte matchen i rad mot just Växjö.

Segern var Örebro Hockey U20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Aapo Vanninen gjorde matchvinnande målet

Örebro Hockey U20 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.48 i mitten av perioden.

Efter 14.03 i andra perioden nätade Niklas Aaram Olsen på nytt på pass av Ludvig Andersson och Alexander Command och gjorde 4–0. Axel Elofsson gjorde dessutom 5–0 efter 19.11 framspelad av Niklas Aaram Olsen och Philip Larsson.

6.10 in i tredje perioden slog Albin Laksonen till på pass av Olle Karlsson och reducerade. Efter 16.48 i tredje perioden reducerade Växjös Ola Palme på nytt framspelad av Max Isaksson och Kevin Israelsson.

Niklas Aaram Olsen gjorde två mål för Örebro Hockey U20 och ett målgivande pass.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Örebro HK vunnit.

I nästa match, lördag 17 januari möter Örebro Hockey U20 Malmö borta i Malmö Isstadion 15.30 medan Växjö spelar hemma mot SSK U20 13.45.

Örebro Hockey U20–Växjö 5–2 (3–0, 2–0, 0–2)

U20 nationell södra, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (8.14) Alexander Command, 2–0 (10.22) Niklas Aaram Olsen (Oscar Olsson, Aapo Vanninen), 3–0 (16.02) Aapo Vanninen (Felix Färhammar, Noah Pettersson Askling).

Andra perioden: 4–0 (34.03) Niklas Aaram Olsen (Ludvig Andersson, Alexander Command), 5–0 (39.11) Axel Elofsson (Niklas Aaram Olsen, Philip Larsson).

Tredje perioden: 5–1 (46.10) Albin Laksonen (Olle Karlsson), 5–2 (56.48) Ola Palme (Max Isaksson, Kevin Israelsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U20: 4-1-0

Växjö: 2-0-3

Nästa match:

Örebro Hockey U20: IF Malmö Redhawks, borta, 17 januari 15.30

Växjö: Södertälje SK, hemma, 17 januari 13.45