Örebro Hockey U20 segrade i toppmötet – Aapo Vanninen hjälte

Örebro Hockey U20 segrade – 6–4 mot Frölunda

Aapo Vanninen matchvinnare för Örebro Hockey U20

Andra raka segern för Örebro Hockey U20

Örebro Hockey U20 tog emot Frölunda i lördagens toppmöte i U20 nationell södra. Och det slutade med seger för hemmalaget Örebro Hockey U20, som besegrade Frölunda med 6–4 (2–2, 2–1, 2–1).

Örebro Hockey U20–Frölunda – mål för mål

Frölunda tog ledningen i första perioden genom Alfred Persson.

Därefter fixade Örebro Hockey U20:s Oliver Höglund och Oscar Olsson att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Frölunda kvitterade till 2–2 genom Bosse Meijer.

Örebro Hockey U20 startade andra perioden vassast. Laget gick från 2–2 till 4–2 genom mål av Ludvig Andersson och Oscar Olsson innan Frölunda svarade och gjorde 4–3 genom Viktor Olihn.

Örebro Hockey U20 gjorde 5–3 genom Aapo Vanninen efter 7.12 i tredje perioden.

Frölunda reducerade dock till 5–4 genom Liam Elofsson efter 8.59 av perioden.

Örebro Hockey U20 kunde dock avgöra till 6–4 med fem sekunder kvar av matchen genom Aapo Vanninen.

Örebro Hockey U20 har tre segrar och två förluster och 22–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Frölunda har två vinster och tre förluster och 25–20 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 11 januari. Då möter Örebro Hockey U20 Växjö i Behrn Arena 12.30. Frölunda tar sig an Färjestad borta 12.15.

Örebro Hockey U20–Frölunda 6–4 (2–2, 2–1, 2–1)

U20 nationell södra, Behrn Arena

Första perioden: 0–1 (7.48) Alfred Persson (Liam Elofsson, Bosse Meijer), 1–1 (9.40) Oscar Olsson (Niklas Aaram Olsen), 2–1 (17.50) Oliver Höglund (Ludvig Andersson), 2–2 (19.07) Bosse Meijer (Vilmer Hagelin).

Andra perioden: 3–2 (26.06) Ludvig Andersson (Oliver Höglund, Alexander Command), 4–2 (28.36) Oscar Olsson, 4–3 (31.42) Viktor Olihn (Mads Kongsbak Klyvö, Gian Meier).

Tredje perioden: 5–3 (47.12) Aapo Vanninen (Niklas Aaram Olsen, Joel Larsson), 5–4 (48.59) Liam Elofsson (Mads Kongsbak Klyvö), 6–4 (59.55) Aapo Vanninen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U20: 3-1-1

Frölunda: 2-1-2

Nästa match:

Örebro Hockey U20: Växjö Lakers HC, hemma, 11 januari 12.30

Frölunda: Färjestads BK, borta, 11 januari 12.15