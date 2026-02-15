Örebro Hockey U18 vann mot HV 71 i U18 Nationell södra herr

Örebro Hockey U18-seger med 8–5 mot HV 71

Örebro Hockey U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Milo Spelkvist gjorde tre mål för Örebro Hockey U18

Örebro Hockey U18 tog hem de tre poängen efter seger på bortaplan mot HV 71 i U18 Nationell södra herr. 5–8 (1–2, 1–3, 3–3) slutade matchen på söndagen.

Segern var Örebro Hockey U18:s femte på de senaste sex matcherna.

Resultatet innebär att HV 71 nu har fyra förluster i rad.

Arvid Jansson matchvinnare för Örebro Hockey U18

Örebro Hockey U18 var starkast i första perioden som laget vann med 2–1.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 2–5.

Tredje perioden slutade 3–3 och Örebro Hockey U18 vann matchen med 8–5.

Milo Spelkvist gjorde tre mål för Örebro Hockey U18.

Lagens första möte för säsongen vann Örebro Hockey med 8–5.

Lördag 21 februari möter HV 71 Grums borta 16.00 och Örebro Hockey U18 möter Rögle hemma 15.30.

HV 71–Örebro Hockey U18 5–8 (1–2, 1–3, 3–3)

U18 Nationell södra herr, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (1.14) Milo Spelkvist (William Aaram Olsen, Lucas Roynezon), 1–1 (9.03) Alfred Nordén (Isak Alvudd, Olle Sandberg), 1–2 (14.29) William Olofsson (Mio Kåberg, Olle Törnqvist).

Andra perioden: 1–3 (21.44) Milo Spelkvist (Svante Forsman, Olle Törnqvist), 1–4 (23.01) Dante Bergfors (Anton Hellgren), 1–5 (34.03) Jack Wildeman (William Olofsson, Oliver Franke), 2–5 (39.54) Tobias Krestan.

Tredje perioden: 3–5 (45.20) Sam Tillström (Samuel Storck, Emil Strålberg), 3–6 (50.59) Arvid Jansson (Benjamin Ask Haglund, Dante Bergfors), 4–6 (51.32) Jacob Aldén (Martinus Schioldan), 5–6 (51.45) Oscar Söderström, 5–7 (52.29) Milo Spelkvist (Lucas Roynezon, William Aaram Olsen), 5–8 (58.46) Arvid Jansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 1-1-3

Örebro Hockey U18: 4-0-1

Nästa match:

HV 71: Grums IK, borta, 21 februari 16.00

Örebro Hockey U18: Rögle BK, hemma, 21 februari 15.30