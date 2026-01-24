Örebro Hockey U18 segrade mot Huddinge IK i U18 Nationell södra herr

Seger för Örebro Hockey U18 med 7–3 mot Huddinge IK

Svante Forsman tremålsskytt för Örebro Hockey U18

Mio Kåberg matchvinnare för Örebro Hockey U18

Örebro Hockey U18 segrade på hemmaplan i Behrn Arena mot Huddinge IK i U18 Nationell södra herr. 7–3 (3–1, 1–1, 3–1) slutade matchen på lördagen.

Örebro Hockey U18:s Svante Forsman tremålsskytt

Örebro Hockey U18 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.44 genom William Aaram Olsen och gick upp till 2–0. Huddinge IK kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Örebro Hockey U18 dock ryckt åt sig ledningen med 3–1.

Efter 8.08 i andra perioden nätade Hampus Nordlander på pass av Oscar Gisslander och Oskar Klingvall och reducerade åt Huddinge IK. Örebro Hockey U18:s Mio Kåberg gjorde 4–2 efter 16.08 framspelad av William Olofsson och Max Strömvall.

Örebro Hockey U18 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.30 genom Filip Wahlén och gick upp till 6–2 innan Huddinge IK svarade.

Segern skrevs till slut till 7–3 för Örebro Hockey U18.

Örebro Hockey U18:s Lucas Roynezon hade tre assists, William Aaram Olsen gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Svante Forsman gjorde tre mål.

Örebro Hockey U18 har tre segrar och två förluster och 32–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Huddinge IK har en vinst och fyra förluster och 14–39 i målskillnad.

Lagen möts igen 7 mars i Björkängshallen.

Söndag 25 januari möter Örebro Hockey U18 Djurgården hemma 16.00 och Huddinge IK möter SSK U18 borta 12.00.

Örebro Hockey U18–Huddinge IK 7–3 (3–1, 1–1, 3–1)

U18 Nationell södra herr, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (1.44) William Aaram Olsen (Lucas Roynezon, William Backlund), 2–0 (9.46) Svante Forsman (Milo Spelkvist, Lucas Roynezon), 2–1 (9.59) Emil Forslund (Theodor Norström, Hugo Christersson), 3–1 (17.24) William Aaram Olsen (Lucas Roynezon, Max Strömvall).

Andra perioden: 3–2 (28.08) Hampus Nordlander (Oscar Gisslander, Oskar Klingvall), 4–2 (36.08) Mio Kåberg (William Olofsson, Max Strömvall).

Tredje perioden: 5–2 (42.30) Filip Wahlén, 6–2 (47.53) Svante Forsman, 6–3 (51.16) Theodor Norström (Vincent Juhlin, Oscar Gisslander), 7–3 (56.38) Svante Forsman (Milo Spelkvist, William Aaram Olsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U18: 3-2-0

Huddinge IK: 1-0-4

Nästa match:

Örebro Hockey U18: Djurgårdens IF, hemma, 25 januari 16.00

Huddinge IK: Södertälje SK, borta, 25 januari 12.00