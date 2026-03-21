Örebro Hockey U18 till kvartsfinal – avgjorde i andra matchen

Örebro Hockey U18 segrade – 6–0 mot Frölunda

William Aaram Olsen avgjorde för Örebro Hockey U18

Andra raka segern för Örebro Hockey U18

Segern på hemmaplan med 6–0 (1–0, 3–0, 2–0) gör att Örebro Hockey U18 har vunnit matchserien mot Frölunda i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet. Örebro Hockey U18 vann totalt med 2-0 i matcher.

Örebro Hockey U18 vann därmed för nionde matchen i rad mot just Frölunda.

Örebro Hockey U18–Frölunda – mål för mål

Örebro Hockey U18 tog ledningen efter 19 minuters spel genom William Aaram Olsen efter förarbete från Carl Gustafsson och Svante Forsman.

Även i andra perioden var Örebro Hockey U18 starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Benjamin Ask Haglund, Olle Törnqvist och William Olofsson.

16.56 in i tredje perioden slog Lukas Svensson till och ökade ledningen. Örebro Hockey U18 gjorde också 6–0 genom Dante Bergfors på pass av Mio Kåberg efter 17.42.

Örebro Hockey U18 är nu klart för kvartsfinal.

Örebro Hockey U18–Frölunda 6–0 (1–0, 3–0, 2–0)

Åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet

Första perioden: 1–0 (19.36) William Aaram Olsen (Carl Gustafsson, Svante Forsman).

Andra perioden: 2–0 (30.42) Benjamin Ask Haglund (Arvid Jansson), 3–0 (37.33) Olle Törnqvist (William Aaram Olsen, Jack Wildeman), 4–0 (39.08) William Olofsson (Benjamin Ask Haglund, Milo Spelkvist).

Tredje perioden: 5–0 (56.56) Lukas Svensson, 6–0 (57.42) Dante Bergfors (Mio Kåberg).

Slutresultat i serien: Örebro Hockey U18–Frölunda 2–0